Razkritje: novi avtomobil Jamesa Bonda je presenečenje #foto

To je prvi električni avtomobil znamke Aston Martin. Modelu rapide so odvzeli šestlitrski motor V12 in vanj namestili dva elektromotorja ter baterijo z zmogljivostjo relativno skromnih 65 kilovatnih ur. Doseg aston martina bo znašal dobrih 300 kilometrov.

Aston Martin je električni rapide napovedal že prek več konceptov, na avtomobilskem salonu v Šanghaju pa so vendarle razkrili tudi serijsko različico. Izdelali jih bodo le 155, cena zanje pa uradno ni znana. Električni rapide je dobil nekaj aerodinamičnih popravkov v primerjavi z bencinsko različico avtomobila, enako velja tudi za prostor pod avtomobilom. Ker avto nima več izpušnega sistema, je precej večji tudi zadnji difuzor.

Po za zdaj še vedno neuradnih informacijah bo električni rapide E nastopil tudi v novem filmu tajnega agenta Jamesa Bonda. Ti filmi so neposredno povezani z znamko Aston Martin, nov izdelek pa se bo predvajal aprila prihodnje leto. Električni avtomobil bo v rokah 007 zagotovo znal popestriti dogajanje, ni pa izključeno, da bo Bond v filmu vozil tudi druge, bencinsko gnane aston martine.

Zmogljivost baterije bo 65 kilovatnih ur, avtomobil pa se bo ponašal z 800-voltnim električnim sistemom. Foto: Aston Martin

Namesto 12-valjnika so v zadek vgradili dva elektromotorja

Najpomembnejša razlika je kajpak umik šestlitrskega motorja V12. Skupaj z njim so odstranili tudi posodo za gorivo in tja namestili dva elektromotorja. Omogočala bosta 610 "konjev" in 950 njutonmetrov navora. Do 100 kilometrov na uro bo avtomobil pospešil v manj kot štirih sekundah, med 70 in 110 kilometrov na uro pa v le 1,5 sekunde. Najvišja hitrost bo znašala 250 kilometrov na uro.

Baterij za dobrih 300 kilometrov dosega

Vsaj v primerjavi s teslami ima rapide E relativno majhno zmogljivost baterije, in sicer 65 kilovatnih ur. To bo po standardu WLTP omogočalo doseg dobrih 300 kilometrov. Osemstovoltni električni sistem bo po obljubah Aston Martina omogočal hitro polnjenje z močjo vsaj 100 kilovatov, tudi na klasični polnilnici AC pa naj bi se baterija napolnila v le treh urah.

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin