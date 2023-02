Razkritje Mercedesa ob jubileju: notranjost razreda E #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes bo v notranjost razreda E prenesel elemente modelov kot so razred S, EQS in EQE.

Mercedes bo v notranjost razreda E prenesel elemente modelov kot so razred S, EQS in EQE. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-benz razkriva notranjost nove generacije razreda E, ki bo vključujoč predhodnike letos stara 70 let. Možnost treh zaslonov bo imela tudi dodatno kamero za udeležbo na video konferencah, svoj zaslon bo dobil sovoznik, v infozabavni vmesnik bodo integrirani tudi TikTok in nekatere igre.

Nova generacija razreda E, ki so ji pri Mercedes-Benzu dali uradno oznako W214, bo ena pomebnejših novosti letošnjega avtomobilskega leta. Nemci so začeli razkritje napovedovati s pogledom v notranjost avtomobila. Ta bo v veliki meri podobna tisti iz električnega modela EQE, čeprav predvsem osrednji del sprednje konzole ni povsem enak.

Foto: Mercedes-Benz

Video kamera za konference, integracija TikToka, igric …

Ena pomembnejših novosti je dodatna kamera nad sredinsko konzolo. Ta bo primerna za fotografiranje in snemanje videa, z njo bo mogoče narediti “selfie” in sodelovati na video konferencah. Te funkcije bodo seveda delovale, ko bo avtomobil varno parkiran. Senzor za nadzor voznika bo spremljal, kam so usmerjene njegove oči - če bo preveč pogledoval proti skrajno desnemu zaslonu, se bo njegova osvetlitev zmanjšala. Sovoznik bo lahko vsebino kljub temu med vožnjo spremljal nemoteno.

Med zanimive novosti sodi integracija družbenega omrežja TikTok, pa igric kot so Angry Birds, Vivaldijevega spletnega brskalnika, notranja ambitealna osvetlitev se bo znala samodejno prilagajati tudi ritmu predvajane glasbe. Burmestrov sistem bo lahko ponujal do 17 zvočnikov in prvovrstno izkušnjo za avdiofile.

V Slovenijo pripelje letos jeseni

Svetovna premiera razreda E se bo zgodila spomladi, v jeseni ta avtomobil predvidoma pripelje letos jeseni. Za Mercedes-Benz bo to že šesta generacija razreda E, ki je tovrstno poimenovanje dobil leta 1993. Pred tem so avtomobile imenovali v kombinaciji črke W in številke. Mercedes-Benz je ta avtomobil začel izdelovati že davnega leta 1953, tako da vključujoč predhodnike (W124, W123, W115 …) letos praznuje svojo 70-letnico.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz