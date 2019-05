Razkrita notranjost: to bo nov avto znamke Kia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia ima v svojem portfoliu že pet različnih crossoverjev, kmalu pa se jim bo pridružil še en. Korejci so prihod novega, najmanjšega člana napovedali z razkritjem potniške kabine.

Foto: Kia

Še šesti znamkin SUV

Voznikov prostor je zgrajen okoli 10,25-palčnega zaslona, ki deluje v kombinaciji z nekaterimi pomembnimi fizičnimi stikali. Zračniki so obdani z vložki iz aluminija, nič novega pa ne razkriva pogled na volanski obroč. Ta je enak kot pri večjem modelu stonic, prav tako pa so enaki tudi merilniki, kjer so pri Kii kombinirali običajne analogne merilnike z večjim sredinskim digitalnim zaslonom. V notranjosti je mogoče videti tudi nekaj imitacij ogljikovih vlaken.

"Osredotočili smo se na obliko potniške kabine, ki je še nismo videli v segmentu majhnih SUV. Z večjim občutkom za globino in bogatost oblikovanja. Naš najnovejši model ponuja več užitka in zadovoljstva s premijsko kakovostjo notranjosti, ki ima številne prednosti s pomočjo prefinjenih detajlov," je dejal Byung Chul Juh, vodja oblikovanja pri Kii.

Tudi s štirikolesnim pogonom?

Kot razkriva majhno stikalo z napisom "off road" ob prestavni ročici samodejnega menjalnika, bo imel očitno najmanjši Kijin SUV tudi opcijo štirikolesnega pogona. Njegove terenske ambicije razkriva še sistem za pomoč pri spustu in možnost zaklepa diferenciala.

Ker je na fotografijah prikazan model z najvišjo stopnjo opreme, je razvidno, da bodo na seznamu opcijske opreme tudi gretje in hlajenje sprednjih sedežev, gretje volana, parkirni senzorji in ambientalna svetloba, ki se prilagaja zvrsti glasbe.

Najmanjši Kijin SUV bo na ceste v Južni Koreji zapeljal v drugi polovici leta, kmalu zatem pa bo na voljo tudi kupcem v Evropi.

Foto: Kia

Foto: Kia