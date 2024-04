Razkrili so ceno za Slovenijo: z nekaj sreče tudi pod 20 tisočaki

Citroen je novo generacijo C3 začel z električno različico, ki bo ena cenejših vstopnih točk v svet elektromobilnosti. Francoski malček je tako prvi med tistimi avtomobili, ki na trg prihajajo s ciljno izhodiščno ceno okrog 25 tisoč evrov. Podobni bodo še letos tudi renault 5, pozneje volkswagen ID.2 in ostali. Trenutni tekmec na trgu bo dacia spring, ki je precej manjši avtomobil.

V Sloveniji bo e-C3 na voljo v dveh opremah you in max, cena pa bo brez upoštevanih popustov (1.500 evrov prek financiranja) in subvencije znašala 23.300 ali 26.500 evrov. Obe različici imata enako baterijo, razlikujeta se le po stopnji opreme. Pri slabše opremljenem bi se cena lahko teoretično s subvencijo in popustom spustila tudi pod 20 tisoč evrov. Redna cena pa je danes vsaj primerljiva, če ne celo ugodnejša, s hibridnimi različicami bencinsko gnanih avtomobilov tega razreda, na primer z renault cliom.

Dobre štiri metre avtomobila, realen doseg do 250 kilometrov

Avtomobil poganja 83-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa bo 44 kilovatnih ur. Po standardu WLTP znaša doseg do 320 kilometrov, največja moč polnjenja pa je 100 kilovatov. Osnovni polnilec AC je 7,4-kilovatni, za doplačilo pa je na voljo tudi 11-kilovatni. Če bo poraba ugodna, bo realen doseg lahko znašal do 250 kilometrov. Avtomobil je namenjen predvsem vsakodnevnim opravkom in kdor ga bi lahko polnil doma ali v službi, bo zanesljivo shajal tudi z omenjenim dosegom.

C3 je dolg dobre štiri metre (4.015 mm), njegova najvišja hitrost v električni različici pa bo 135 kilometrov na uro. Glede na opremo ima maso od 1,4 do 1,5 tone. Prostornina prtljažnika je 310 litrov.

Citroen je od leta 2002 prodal več kot 5,6 milijona vozil C3. Od leta 2016 so jih v Sloveniji v zadnji generaciji prodali več kot šest tisoč.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič