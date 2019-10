Putinu je dovolj: z novim sistemom nad tuje prometne prekrškarje

Rusom je dovolj tujih voznikov, ki storijo prometne prekrške in nato nekaznovani zapustijo državo. V zadnjem letu in pol se je izmuznilo 98 odstotkov prekrškarjev.

Ruske ceste so znane po številnih prometnih nesrečah in prekrških in za mnoge med njimi so krivi tudi tuji vozniki. Samo na področju Moskve so v zadnjem letu in pol ruske oblasti zabeležile kar 1,86 milijona prometnih prekrškov, ki so jih storili vozniki s tujimi registrskimi oznakami. Od tega jih je dejansko globo dobilo le 28.800, kar predstavlja le dva odstotka vseh prekrškarjev. Preostali so se globi izognili.

Še največ so ujeli Ukrajincev, Armencev in Moldavcev

Po podatkih ruskih pristojnih organov so največ prekrškov storili Ukrajinci (24 tisoč), Armenci (1.750) in Moldavci (1.470). Pri vrhu so tudi vozila z registrskimi oznakami Bolgarije, Gruzije, Nemčije in Latvije.

Rusi imajo težave z lastnim sistemom, ki bi ustrezno beležil prekrške in podatke o vozilih. Za nameček vozila iz Kazahstana in Belorusije, ki sta del Evrazijske gospodarske skupnosti, mejo z Rusijo prečkajo nezabeležena.

Prekrškarje bo kmalu lovila policija

Preden bo celovit sistem izdelan, bodo posamezna ruska mesta s pomočjo nadzornih kamer "lovila" najpogostejše prekrškarje. Registrske oznake njihovih vozil bodo poslali prometni policiji, ki jih bo lahko izsledila in izvajala določene postopke. Z vprašanjem, kdo je v času prekrška vozil avtomobil, kombi ali tovornjak, se očitno ne bodo ukvarjali.

Časovno uvedba celovitega sistema nadzora nad prometnimi prekrškarji še ni natančno določena. Ruski predsednik Vladimir Putin je kot okvirni datum v preteklosti omenjal 1. februar leta 2020.