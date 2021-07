Pustil je listek: "Bi mi prodal avto?" Po 14 letih ga ima.

Pred 14 leti je Američan na cesti opazil zanj prav poseben avtomobil. Lastniku je pustil sporočilo, naj ga kontaktira, če ga želi prodati. Po 14 letih sta avtomobil (in listek) res prišla do njega.

To je 14 let staro sporočilo takratnemu lastniku. Foto: osebni arhiv Osrednji lik te zgodbe je Američan John Simons, ki je imel Pontiacove avtomobile rad že od otroštva. Pontiaca so imeli že njegovi stari starši, to je bil nato tudi njegov prvi avtomobil.

Leta 2007 je na cesti opazil štirikolesno gnanega pontiaca 6000 SE. Močno ga je pritegnil in zato je lastniku napisal sporočilo ter ga zataknil za brisalec vetrobranskega stekla. Če bo kdaj želel prodati avtomobil, naj ga kontaktira.

Po 14 letih dobil avtomobil in nekdanje sporočilo na listku

Štirinajst let pozneje. Takratni lastnik avtomobila je letos marca v starosti 97 let umrl. Ker ga je takrat prepričalo navdušenje njemu nepoznanega Američana nad pontiacom, ga je v oporoki zapustil prav Simonsu. Vnuk nekdanjega lastnika je našel tudi 14 let staro sporočilo na listku in ga skupaj z avtomobilom pripeljal novemu lastniku.

Zgodba avtomobila, ki ima za seboj sicer 172 tisoč prevoženih kilometrov, s tako srčnim voznikom zagotovo še ni končana.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv