Prvič uradno: notranjost novega elitnega mercedesa #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je prva uradna napoved novega digitalnega zaslona in infozabavnega vmesnika iz Stuttgarta. Medtem ko bodo tega z vmesnikom MBUX razkrili jutri, pričakujemo razkritje nove generacije razreda S letos jeseni.

Zaslon le še pokončen

Novi zaslon bo nudil prilagodljivost vsebine in dostop do različnih funkcij avtomobila. Vse od navigacije, digitalnega radia, upravljanja določenih sistemov na zadnjih sedežih, povezave z mobilnim telefonom in podobno. Predvidoma bo omogočal tudi nadgradnje sistema na daljavo.

Ključna novost je seveda zasnova notranjosti razreda S. Novi zaslon bo postavljen pokončno in nič več vodoravno, kakor smo vajeni v današnjih mercedesih.

Celotna notranjost prečiščena

Istočasno bodo notranjost armaturne plošče in sredinske konzole razdelili v dve vodoravni enoti in odstranili večino fizičnih gumbov. Notranjost bo tako precej bolj minimalistična in prečiščena.

Zaslon bo na sredinski konzoli stal samostojno, za njim vidimo štiri zračnike kvadratne oblike in levo tudi oblikovno osvežen volanski obroč.

Na voljo v dveh izvedbah dolžine medosne razdalje

Zunanje spremembe bodo manj drastične, a zato nič manj pomembne. Žarometi bodo ožji, maska motorja ostaja zelo izpostavljena, večje so odprtine za zračnike in podobno. Razred S bo še naprej na voljo v klasični in podaljšani (medosna razdalja) izvedbi.