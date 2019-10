Prvič brez maske: na internet je ušel novi VW golf #foto

Volkswagen bo osmo generacijo golfa razkril 24. oktobra v Wolfsburgu. Nemci sicer niso kaj prida skrivali avtomobila in so ga tudi med testiranji dokaj malo zamaskirali, vseeno pa je po nekaj uradnih skicah to zdaj prvi pogled na zunanjost novega golfa. Fotografija izvira s Facebookove strani privržencev Volkswagna iz Slovaške, na njej pa je eden izmed predserijskih avtomobilov.

Več sprememb v notranjosti

Medtem ko bodo spremembe navzven dokaj majhne (drugačni žarometi, pas luči LED prek celotne sprednje širine, nižje postavljena stranska vzvratna ogledala …), bodo precej večje v notranjosti. Kot smo že napovedali, bo ta bolj minimalistično oblikovana in imela dva skupaj postavljena široka digitalna zaslona.

Pri Volkswagnu želijo z golfom v spodnji srednji razred spet pripeljati nove tehnologije. To bo 48-voltni sistem, ki prinaša voznikom precej prednosti. To so neslišen vnovični zagon motorja ob delovanju sistema start-stop, ob spuščeni stopalki za plin se bo motor med vožnjo ugasnil in nato neopazno spet zagnal.



Nižji bodo kajpak tudi izpusti CO2, teoretično tudi poraba goriva. 48-voltni sistem bodo nudili v povezavi z najbolje prodajanimi bencinskimi motorji, je Volkswagnov razvojni šef Frank Welsch povedal za britanski Autocar. Tako bosta 48-voltni sistem dobila bencinski litrski (130 "konjev") in 1,5-litrski (150 "konjev") motor TSI, ki bosta na voljo le s samodejnim menjalnikom DSG.

Dve uradni skici novega VW golfa:

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen