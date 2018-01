Prvi mož Renaulta požugal: Volkswagen, mi smo prvi

Pri Renaultu iščejo naslednika svojega predsednika Carlosa Ghosna, ta pa bo še naprej vodil navezo Renault-Nissan in bedel nad posli celotne poslovne skupine.

Volkswagen uradno na vrhu zaradi svojih tovornjakov

Pri Volkswagnu so kljub majhni rasti prodaje v Evropi lansko leto sklenili zelo uspešno, tako je bilo tudi zaradi rasti prodaje na Kitajskem, v Rusiji in Braziliji. Z vsemi svojimi znamkami jim je uspelo po svetu prodati 10,7 milijona vozil in tako doseči svoj rekord. V tej številki se skriva tudi prodaja dveh znamk tovornjakov, ki sta del koncerna iz Wolfsburga. To sta MAN in Scania, ki sta lani skupno prodala okrog 200 tisoč vozil.

Carlos Ghosn: Ni dvoma, prvi smo mi, ne Volkswagen

Prav ob ta obseg tovornih vozil se je obregnil Carlos Ghosn, predsednik Renaulta in naveze Renault-Nissan. Potem ko so lani prevzeli Mitsubishi, jim je uspelo skupno prodati 10,6 milijona vozil. Poleg Mitsubishija je v tej navezi tudi ruski AvtoVAZ.

"V naš seštevek nismo vključili tovornjakov, zato smo očitno pred Volkswagnom. O vprašanju, kdo je leto končal kot najuspešnejši, zato niso več potrebne razprave," je Ghosn dejal na predstavitvi poslovnih rezultatov v Parizu.

Vodilni proizvajalci občutno povečali prodajo

Toyota bo svoje poslovno leto predvidoma sklenila z 10,35 milijona prodanimi vozili. Poleg znamke Toyota so v tej številki tudi vozila znamk Lexus, Daihatsu in Hino.

Globalna prodaja avtomobilov je tako očitno lani precej poskočila. Leto 2016 je vodilni koncern Volkswagen namreč sklenil "le" z 10,3 milijona prodanih vozil.