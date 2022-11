Prvi finančnik BMW: obetajo se spremembe za kupce

Prvi finančnik družbe BMW Nicolas Peter je v pogovoru za časnik Münchner Merkur napovedal spremembe pri prodaji avtomobilov. Kot je pred desetimi leti neposredno prodajo avtomobilov začela Tesla, se podobnim prijemom v prihodnje želijo pridružiti tudi tradicionalni proizvajalci. Sodeč po izjavah Petra bo med njimi tudi BMW.

Tak pristop naj bi najprej uvedli pri znamki Mini, in sicer leta 2024, dve leti pozneje pa še za avtomobile znamke BMW.

Več kot polovico avtomobilov so kupili z gotovino

Bavarci so letos do konca tretjega četrtletja dobavili 588 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo nekoliko pod lansko ravnjo. Toda zaradi višjih cen, manjših popustov, visokih cen rabljenih avtomobilov in tudi šibkejšega evra so se prihodki povečali za 35 odstotkov na 37,2 milijarde evrov. Zanimiv podatek: le še 42 odstotkov novih BMW-jev so prodali prek kreditiranja ali klasičnega financiranja.

Tudi dobiček se je v tem obdobju povečal za 23 odstotkov na 3,2 milijarde. Podobne razmere na trgu pri BMW-ju napovedujejo tudi za prihodnje leto. Letos bodo do konca leta skupno dostavili nekaj manj kot 2,5 milijona novih avtomobilov, kakršen je bil sicer izkupiček lanskega leta.