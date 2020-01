Prve podrobnosti (domnevno) novega avtomobila iz Novega mesta

Kot smo napovedali že ob pregledu vseh avtomobilskih novosti za leto 2020 na slovenskem trgu, bo Renault letos izdelal električno različico twinga. Uradnih podatkov o tem avtomobilu je za zdaj zelo malo, njegovo premiero pa bi lahko videli že spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Bencinsko gnanega twinga so z nekaterih trgov že umaknili

Avtomobil si bo pogon predvidoma delil s Smartovim modelom forfour, ki ga izdelujejo v novomeškem Revozu. Forfour ima baterijo z neto zmogljivostjo 17,6 kilovatne ure, 80-"konjski" elektromotor pa je nameščen v zadku vozila. V praksi ima z enim polnjenjem dobrih 100 kilometrov dosega.

Z novo različico bo Renault poskušal povišati prodajo twinga, ki podobno kot celoten razred majhnih mestnih avtomobilov v zadnjih letih ni blestela. Na nekaterih trgih, na primer v Veliki Britaniji, so twinga z bencinskim motorjem celo nehali prodajati.

Električni twingo si bo pogon predvidoma delil s Smartovim modelom forfour. Foto: PRIMA

Električni škoda citigo. Foto: Gašper Pirman Električni malčki idealni za vlogo drugega družinskega avtomobila

Renault je lani prodajo električnih vozil povečal za 23,5 odstotka, model zoe pa je na številnih trgih osvojil prvo mesto v prodaji električnih avtomobilov. Električni twingo bo ponudil cenejšo možnost prehoda na električni pogon, a v tem razredu bo konkurenca očitno zelo močna.

Volkswagnov koncern je lani s ponudbama e-upa in električne škode citigo (cena po subvenciji v Sloveniji okrog 11 tisoč evrov) požel veliko zanimanja in razprodal vse razpoložljive nemške in češke malčke (na trg prihaja tudi Seatov električni malček mii), predvsem pa oba avtomobila nudita večjo baterijo in tudi več kot 200 kilometrov realnega dosega.