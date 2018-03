Proti dizlu: prepovedi med prestolnicami napovedal tudi Rim

Vsakdanji pojav na ulicah v Rimu. Foto: Reuters

Županja Rima zagovarja odločne poteze

Italijanska prestolnica velja za prometno eno najbolj obremenjenih mest v Evropi. Gneča na ulicah je pogosto nepopisna, to pa negativno vpliva na ozračje v mestih in tudi na ohranjanje kulturne dediščine mesta. Po napovedih in tudi sodni odobritvi omejevanja uporabe starejših dizelskih vozil v Nemčiji je zdaj podobno pobudo napovedala še županja Rima Virginia Raggi.

"Če hočemo doseči resne rezultate, moramo biti pogumni in sprejeti odločne poteze," je zapisala Raggijeva, ki je omejevanje vozil napovedala za leto 2024.

Dozdajšnji ukrepi brez učinka

V Rimu so v preteklosti že sprejeli določene ukrepe za omejevanje prometa. Uporabili so celo sistem lihih in parnih števil na registrskih tablicah, a so se domačini znašli in si priskrbeli še dodatno vozilo z nasprotno registracijo. Prav tako so omejevanje prometa sprejeli za dneve ob povečanem onesnaženju zraka. Zaradi površnega nadzora policije noben od ukrepov ni prinesel pozitivnih premikov.

Poleg nemških mest in Rima o omejevanju uporabe starejših dizelskih vozil razmišljajo tudi v Atenah, Madridu in Parizu.