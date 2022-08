Prodan za astronomsko vsoto: ta ferrari je nekaj posebnega #foto

Že cena sporoča, da ne gre za običajnega ferrarija. Z njim je dirkal Carroll Shelby in z njim dosegel več zmag (osem zmag in deset uvrstitev na oder za zmagovalce) kot s katerimkoli drugim dirkalnikom. Da je povezava s tem slavnim dirkačem še večja, je kupec ob nakupu dobil še zmagovalni pokal z njegove prve in zadnje zmage s tem dirkalnikom iz let 1956 in 1958. Zraven 410 sport spider je prišla še prvotna dirkalna tablica z dirke po Nassau.

Za zunanjo obliko poskrbel slavni oblikovalec

Ferrari je izdelal dva takšna dirkalnika, ki bi morala leta 1955 dirkati na sloviti dirki Cerrara Panamericana. Za zunanjo obliko je Foto: RM Sotheby's skrbel Sergio Scaglietti, ki je oblikoval tudi stranice na obeh dirkalnikih. 410 sport spider poganja 4,9-litrski dvanajstvaljnik, ki ima dve vžigalni svečki na valj in tri dvojne uplinjače Weber 46 DCF. Moč motorja se je ustavila pri okoli 400 "konjih".

Ker je zaradi nesreče dirkalnika na dirki 24 ur Le Mansa življenje izgubilo 83 gledalcev, so organizatorji odpovedali dirko Carrera Panamericana. Ferrari svojih dveh dirkalnikov tistega leta sploh ni uporabil in sta svoj debi doživela šele leto pozneje. Za volanom sta sedela dva legendarna dirkača, Juan Manuel Fangio in Eugenio Castellotti, ki sta se udeležila dirke 1.000 kilometrov Buenos Airesa.

Shelby je v njem dosegel svojo prvo zmago

Pozneje je enega izmed dveh dirkalnikov kupil John Edgar, lastnik zasebne dirkalne ekipe iz ZDA. Za volan je posadil Carolla Shelbyja, ki je na svoji prvi dirki z dirkalnikom že zmagal. V naslednjih dveh letih je avto sodeloval na skoraj 40 dirkah, od tega je na 11 zmagal. Pozneje se je večkrat pojavil na različnih zgodovinskih dirkah.

Leta 2006 je Caroll Shelby na dogodku Čudovita petdeseta v Gardeni v Kaliforniji spet videl svoj stari dirkalnik. Takrat je na rezervoar goriva napisal: "Gospod Ferrari mi je rekel, da je bil to najboljši ferrari, ki ga je kadarkoli naredi." To sporočilo je še danes vidno na avtomobilu. Sporočilo, ki ga je Shelby napisal na rezervoar goriva leta 2006. Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's