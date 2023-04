Prizori z Grossglocknerja: začeli so s pluženjem slavne ceste #foto

Znamenita cesta proti Grossglocknerju, ki je najvišji prelaz v Avstriji, povezuje zvezni deželi Salzburg in Koroško. Prejšnji teden so začeli s pluženjem snega. Dela potekajo počasi, saj je po začetkun del zapadlo še 30 centimetrov novega snega. Zaradi nevarnosti plazov so se morali delavci z nekaterih odsekov tudi umakniti.

Za čiščenje uporabljajo posebne rotacijske pluge

Nepogrešljiv del čiščenja ostajajo stroji s posebnimi rotacijskimi plugi. Te so uporabili tudi letos, ko je bila količina snega podpovprečna in so na voljo tudi že modernejše freze. Toda stroji za čiščenje, ki jih je razvijal Franz Wallack, graditelj Grossglockner Hochalpenstrasse, so namenjeni prav takim nalogam, saj ne poškodujejo asfalta.

Dve ločeni ekipi čiščenje začneta s strani Koroške in Salzburga, kjer z obeh strani vodi cesta proti vrhu prelaza. Tam se na višini 2.500 metrov obe ekipi srečata in to pomeni znova odprto cesto prek prelaza. Ta bo za obiskovalce predvidoma tudi letos odprta v vsaj mesecu maju. Lani so jo odprli že konec aprila. Cesta je skupno dolga 48 kilometrov in ima 36 ostrih ovinkov.

Cesto letno obišče 900 tisoč ljudi

Cesto so pod nadzorom Wallacka začeli graditi 30. avgusta 1930. Pri gradnji je sodelovalo več kot štiri tisoč ljudi. Končali so jo pet let pozneje in jo uradno odprli 3. avgusta 1935. Že en dan pozneje je na njej že potekala prva avtomobilska dirka. Podlaga je bila takrat še makadamska.

Cesta prek Grossglocknerja danes velja za eno od večjih turističnih atrakcij Avstrije in letno jo obišče več kot 900 tisoč ljudi. Vstopnica za avtomobil stane 40 evrov, za električni avtomobil (enako tudi vodik, ne pa hibrid) je cena znižana na 32 evrov. Motoristi za obisk plačajo 30 evrov.

Foto: Grossglockner Hochalpenstrasse

