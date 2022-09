Prinaša spremembe? Prvi govor novega šefa Volkswagna.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oliver Blume je bil kot predsednik Porscheja zagovornik sintetičnih goriv, kar je pod vprašaj postavljajo dozdajšnjo strategijo Volkswagna, ki je bila pod Herbertom Diessom usmerjena v polno električna vozila. Sodeč po prvem nastopu Blumeja, ki je spregovoril na interni Volkswagnovi konferenci na Portugalskem, se ta strategija ne bo bistveno spremenila.

Volkswagen ima pri električnih vozilih trenutno velike težave s proizvodnjo. Foto: Gašper Pirman

Blume sintetična goriva vidi kot del prihodnosti za Porsche, za velikoserijski Volkswagen pa bo stavil na razvoj električnih vozil. "Sem privrženec električne mobilnosti in bom vztrajal na tej poti. Obdržali bomo dozdajšnjo hitrost transformacije in jo, če bo to mogoče, še povečali," je povedal Blume.

Volkswagen želi do leta 2025 prehiteti Teslo in postati vodilni svetovni proizvajalec električnih vozil, do leta 2030 pa pri svoji prodaji doseči vsaj polovični delež električnih pogonov.

Pri preostalih ključnih strateških točkah vodenja Volkswagna je Blume izpostavil finančno trdnost, položaj na finančnih trgih in tudi razvoj znamke v Severni Ameriki ter na Kitajskem.