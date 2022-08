Priložnost za Slovenijo? Naprodaj eno največjih gasilnih letal na svetu.

To velikansko letalo v dvajsetih sekundah lahko shrani do 27 tisoč litrov vode.

Zaradi suše in pomanjkanja padavin se v Evropi in pred časom tudi v Sloveniji, borili z najhujšimi požari v zgodovini. Tudi letos, ko je gorelo na Krasu, so nam požar pomagali gasiti izposojeni kanaderji iz sosednjih držav. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili pozivi k nakupu lastnega gasilnega letala in ideja je dobila veliko privržencev. Kot naročeno - v ZDA prodajajo gasilno letalo martin JRM-3 mars, ki ga je ameriška vojska v uporabo dobila leta 1945.

Kot navaja podjetje, ki za pet milijonov dolarjev (4,97 milijona evrov) prodaja gasilno letalo martin JRM-3 mars, je to pripravljeno ne letenje in uporabo. Letalo je svojo pot kot patruljni bombnik začelo leta 1945, ko so ga v uporabo dobili v ameriški vojski.

Hitro so mu spremenili prvotno namembnost

Pri podjetju Martin (danes je poznano kot Lockheed Martin) so leta 1941 prvič poleteli s prototipnim letalom, toda že takrat so patruljni bombniki veljali za zastarele. Ameriška vojska je zaradi še trajajoče druge svetovne vojne kljub temu naročila 20 teh letal, prvo pa dobila v uporabo šele leta 1945. Ker se je vojna v tem času ravno končevala, je ameriška mornarica preklicala večino svojega naročila. Na koncu so bili primorani kupiti šest teh letal, ki pa so jim takoj spremenili namembnost in iz njih naredili transportna letala dolgega dosega. Prvo dobavljeno letalo ni videlo veliko akcije, kasneje so ga uporabljali predvsem za prevoz tovora in vojakov za povojne pacifiške operacije.

Kljub majhnemu številu dobavljenih letečih čolnov (leteči čolni pristanejo na trebuhu, v nasprotju z letali, ki uporabljajo pontone) je JRM-3 mars veljal za enega najbolj naprednih letečih čolnov na svetu. Njegov razpon kril znaša 60,9 metra, ima štiri zvezdaste (radialne) motorje, vsak ima 1.900 kilovatov. Za tiste čase je imel neverjeten doseg, kar 8.000 kilometrov.

Po koncu druge svetovne vojne je letalo služilo za prevoz tovora. Foto: USA Air Force

Zakaj nakup gasilnega letala v Sloveniji ni smiseln?



V zadnjem času je vse bolj priljubljena ideja o nakupu gasilnega letala, toda kot je za N1 pojasnil Darko But, direktor uprave za zaščito in reševanje, ob najemu gasilnih letal iz drugih držav stroškov ni. Gre za evropski mehanizem civilne zaščite, znotraj katerega ob izrednih dogodkih ena država članica zaprosi drugo za pomoč, Evropska komisija pa pokrije 75 odstotkov stroškov. V Sloveniji imamo sicer za gašenje iz zraka na voljo pet helikopterjev in letalo pilatus, prihodnje leto bomo v Sloveniji dobili tudi transportno letalo spartan, ki bo imelo tudi modul za gašenje požarov s kapaciteto od šest do sedem tisoč litrov vode.

Od sedmih je ostal le še ta

Pri Martinu so izdelali sedem letal, od tega je bilo eno testno, uničili pa so ga ob koncu druge svetovne vojne. Eno letalo je strmoglavilo že leta 1945, preostalih pet je bilo po vojni na različnih misijah. Leta 1950 so z letalom postavili rekord v največjem številu prepeljanih potnikov z enim letalom - 301.

Leta 1956 so v objektu ameriške mornarice v Alamedi v Kaliforniji parkirali preostala štiri letala, saj so jih zamenjala modernejša povojna letala. Leta 1959 jih je pred odpadom rešilo kanadsko podjetje, ki je kupilo vsa štiri in jih predelalo v gasilna letala.

Nazadnje v uporabi pred sedmimi leti

Leta so tekla in preživelo je le še eno letalo. Letalo Hawaii Mars II, kot je poimenovano, so uporabljali do leta 2015. Kot piše v uradnih podatkih, lahko ob dvajsetsekundnem drsenju po vodni gladini shrani do 27 tisoč litrov vode oziroma do 27 tisoč kilogramov gasilne pene. Leta 2016 so na ekshibicijskem dogodku z njim poleteli zadnjič. Zdaj išče novega lastnika, ki ga bo uporabljal za to kar je namenjen - gašenju.

Foto: Platinum Fighter Sales