Prihaja nov direktor, "potuha" za ključni model že deluje #foto

Izvršni direktor Jeepa Christian Meunier bo s 1. novembrom odstopil s svojega položaja, na čelu znamke ga bo nasledil Antonio Filosa. Ta je bil do zdaj eden vodilnih operativnih menedžerjev Stellantisa v Južni Ameriki.

Pod taktirko Meuniera je Jeep razvil in predstavil hibridno tehnologijo 4xe, prav tako so v tem času izdelali petmilijontega wranglerja.

Jeep je sicer leta 2019 prodal skoraj milijon avtomobilov. Lani so jih prodali še 684 tisoč, kar je bilo 12 odstotkov manj kot leta 2021. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je prodaja upadla za dodatnih 12 odstotkov. Vodstvo Stellantisa je poleg menjave na samem vrhu opravilo še nekaj kadrovskih sprememb znotraj Jeepove znamke.

40 tisoč naročil za avengerja, dobrih 40 odstotkov je električnih

Na drugi strani so se pri Jeepu lahko istočasno pohvalili,da so za avengerja v Evropi že prejeli 40 tisoč naročil. Vendarle pa se je le nekaj več kot 40 odstotkov kupcev odločilo za električno različico, ki je bila za avengerja prioriteta in z mislijo na katero je bil tudi razvit. Na nekaterih trgih Jeep avengerja namreč ponuja tudi z bencinskim motorjem, saj platforma to omogoča.

V Italiji je bencinski avenger (115-kilovatni 1,2-litrski trivaljni motor) s popustom okrog deset tisoč evrov cenejši od električnega.