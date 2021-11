Prihaja BMW presežkov: najmočnejši pogon in novo ime #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po kultnem BMW M1, ki so ga naredili leta 1978, bo to šele drugi ekskluzivni model za športno serijo vozil M. Koncept XM napoveduje zelo zmogljiv športni terenec, ki bo tudi oblikovno odstopal od preostale ponudbe.

Oblikovno se bo izrazito razlikoval od preostalih športnih terencev. Foto: BMW

Pogon bo priključnohibridni, njegova osnova pa 4,4-litrski motor V8. Sistemska moč bo skupaj z elektromotorjem znašala 550 kilovatov (750 "konjev") in tisoč njutonmetrov navora. Baterija s kapaciteto, večjo od 20 kilovatnih ur, bo omogočala električni doseg do 80 kilometrov. Ta pogon bo pozneje predvidoma prišel tudi v druge modele serije M. Tam motorje V8 uporabljajo modeli X5 M, X6 M, M5 in M8.

To bo torej najzmogljivejši BMW, izdelovali pa ga bodo od prihodnjega leta v tovarni Spartanburg v ZDA.

XM je sicer oznaka, ki jo je nekoč za svojo limuzino uporabil že Citroen. Danes med obema znamkama obstaja tihi dogovor o medsebojni uporabi oznak tekmeca. BMW je uporabil XM, Citroen (in tudi širše Stellantis) pa pri svojih modelih lahko združi oznako vozila in črko X. Tako na ceste prihaja citroen C5 X.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW