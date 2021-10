Pri Škodi so tokrat narisali zelo poseben avtomobil #foto

V projekt izdelave konceptnega vozila so vključili 25 vajencev iz Škodine akademije s poklicne šole v Mladi Boleslavi. Sodelovali bodo pri celotni izpeljavi projekta koncepta reli vozila na osnovi kompaktnega križanca škode kamiqa. To je sicer že osmi tovrstni projekt, prvega so izpeljali leta 2014, in še nikoli do zdaj študenti niso sodelovali s Škoda Motorsportom.

Prvi del projekta je vključeval izdelavo potrebnih skic tako za zunanjost kot notranjost vozila, ki seveda ni namenjeno serijski izdelavi in bo obstajalo le v enem primerku.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda