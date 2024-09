Pri Mercedesu kmalu konec za kupejevska športna terenca?

Mercedes bo zmanjšal število modelov s klasičnimi motorji in na “vrhu seznama” tistih, ki bi se lahko poslovili, sta tudi modela GLC coupe in GLE coupe.

Pri Mercedesu so se že poslovili od nekaterih modelov z motorjem na notranje zgorevanje (razred C coupe, razred S coupe), do leta 2026 se bo podobno predvidoma zgodilo tudi z razredoma A in B.

Nemški časnik Handelsblatt je poročal o še dodatnih ukinitvah modelov, ki prihajajo v času postopnega prehoda na vozila z električnimi motorji in tudi številnih izzivov današnje avtomobilske industrije. Predstavniki Mercedesa so take načrte za Handelsblatt neuradno potrdili, niso pa še konkretno pokazali na tista vozila, ki se jim v Stuttgartu še končuje življenjska doba.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Mercedes-Benz

Na “vrhu seznama” takih modelov bi bila lahko GLC coupe in GLE coupe, so poročali nemški mediji. GLC coupe je ravno vstopil v svojo drugo generacijo, model GLE coupe pa so nedavno prenovili. Obstoječa generacija sega že v leto 2019.

Pri Mercedesu bodo elektrifikacijo svoje flote izpeljali postopno. Če bi se ozirali le na Evropo, bi spremembe morda celo omejili, a nov razvoj zahteva predvsem Kitajska kot njihov ključni avtomobilski trg. Pri Mercedesu bodo še letos prvi avtomobil z nove platforme MMA, ki bo omogoča razvoj vozil z električnimi ali pa klasičnimi motorji. Kot prvi bo na ceste pripeljal novi CLA, prihodnje leto pa sledijo nasledniki modelov CLA shooting brake, EQA in EQB.