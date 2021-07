Previdno! V Ljubljani bodite pozorni na to.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi izvajanja rekonstrukcije Trga mladinskih delovnih brigad bo za ves promet nekaj dni zaprta Bleiweisova cesta na odseku od križišča s Tržaško cesto do Tobačne ulice.

Zapora bo trajala od četrtka, 22. julija, od 20. ure, pa do nedelje, 25. julija, obvoz bo urejen po Šubičevi ulici ter po Slovenski in Aškerčevi cesti, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Da se izognete morebitnim nevšečnostim in slabi volji zaradi tega, si možnost zapor in obvozov lahko ogledate tudi tu.