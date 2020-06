Preveč nesreč: konec za legendarni segway PT #video

Pri Segwayu so potrdili, da bodo prihodnji mesec prenehali z izdelavo legendarnega dvokolesnega samoravnotežnega skuterja PT, ki je hkrati edini in če ne celo najbolj prepoznavni izdelek tega proizvajalca. Zadnji skuter bo iz tovarne New Hampshire v ZDA zapeljal 15. julija, podjetje pa se bo usmerilo v izdelavo električnih skirojev.

Prihodnost je bila zelo svetla

Ko so pri Segwayu leta 2001 predstavili dvokolesni samoravnotežni skuter PT, se je njegova prihodnost zdela svetla. Še posebej je bilo Segway PT je v "negativni luči zaslovel", ko je na olimpijskih igrah leta 2015 kamerman z njim podrl Usaina Bolta. Foto: Reuters zanimivo njegovo upravljanje, na njem je namreč voznik stal in smer vožnje upravljal s prenašanjem svoje teže. Še danes velja PT za nekaj posebnega, vzljubili pa so ga tudi številni slavni igralci in igralke. Dvokolesni samoravnotežni skuter je postal tudi zvezda v hollywoodskih filmih.

Upravljanje tega skuterja pa ni bilo tako enostavno. Uporabniki so se pritoževali nad težavami, vse več je bilo padcev in celo smrti. Ko je leta 2009 podjetje prevzel Britanec Jimi Heselden, se je z njim devet mesecev kasneje ubil na svojem posestvu. Na sprehodu je izgubil oblast in nenadzorovano zgrmel z devet metrov visoke skalnate stene. Eden najbolj prepoznavnih dogodkov je bil na olimpijskih igrah, ko je leta 2015 kamerman z njim podrl Usaina Bolta.

Prodaja je z leti strmo padala in novi lastniki, kitajski Ninebot, se je odločil, da z julijem konča njegovo proizvodnjo.