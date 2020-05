Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je trenutno največje zasebno letalo na svetu, ki so ga predelovali kar štiri leta. Foto: Cabinet Alberto Pinto

Boeing 747, simbol letalstva in najslavnejše letalo v zgodovini, je še danes eno največjih letal na svetu. Čeprav je namenjen prevozu več sto potnikov, so ga nekateri najbogatejši posamezniki na svetu spremenili v zasebna luksuzna letala. Svojega je pred kratkim v roke dobil poslovnež z Bližnjega vzhoda, notranjost pa so mu priredili pri francoskem podjetju Cabinet Alebrto Pinto.

Le peščica boeingov 747-8i je v zasebnih rokah, a prav vsi so svoje poslanstvo nadaljevali kot prestižna in predvsem gromozanska zasebna letala. Tokrat je z obsežne predelave svojega dobil poslovnež z Bližnjega vzhoda in z njim postavil nov mejnik - gre za trenutno največje zasebno letalo, ki je v aktivni uporabi.

Osrednja spalnica je v nosu letala, kjer je najmanj hrupa motorjev. Foto: Cabinet Alberto Pinto

Za preobrazbo poskrbelo slavno francosko podjetje

Poslovnež je za spremembo v notranjosti prosil kar slovito francosko oblikovalsko podjetje pohištva Cabinet Alberto Pinto. Nastala je Lastnik si je želel topline doma in ne kičastih zlatih dodatkov. Nastalo je osupljivo letalo, polno majhnih podrobnosti. Foto: Cabinet Alberto Pinto zmes brezkompromisnega prestiža in praktičnosti, k sreči pa oblikovalci niso šli predaleč in celotnega koncepta naredili preveč kičastega.

Glavni oblikovalec Yves Pickardt je želel ustvariti občutek doma in združiti moderen videz z udobjem domačega kavča. Čeprav ni znano, kakšna je bila cena predelave, so se Francozi pohvalili, da so predelavo končali pred rokom in da niso presegli prvotno zastavljenega cenovnega okvira.

Ameriški predsednik na svojega še čaka

747-8i ni najbolj priljubljena izbira za zasebno letalo. Njegova velikost in stroški vzdrževanja so preprosto preveliki tudi za najbogatejše Zemljane. A očitno denar ni ovira pri tem poslovnežu, ki je svoj predelani 747-8i dobil celo pred ameriškim predsednikom. Ameriške zračne sile namreč ravnokar pripravljajo novo predsedniško letalo Air Force One, ki bo zamenjalo trenutno zastarelo Boeingovo letalo.

Predelava je trajala kar štiri leta

Kot je dejal Pickardt, lastnik ni želel nezaslišanega razkošja, posutega z zlatom in diamanti. Želel je preprostost, kar je po besedah glavnega oblikovalca pravzaprav tisto pravo razkošje. Pri podjetju Cabinet Alberto Pinto so letalo predelovali kar štiri leta, gre pa za največji projekt podjetja do zdaj.

V njem je mogoče najti ogromno osrednjo spalnico, več pomožnih spalnic, jedilnico, dnevni prostor z mizo za poker ter več kopalnic s prho, lijakom in ogledali. Glavna spalnica je v nosu letala, nad njo je v skladu s celotnim letalom polepšana pilotska kabina.

