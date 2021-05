Presežek iz Rolls-Roycea: dražjega avtomobila ni #foto

Rolls-Royce se vrača k svojim koreninam, in sicer ročni izdelavi luksuznih avtomobilov za natanko znanega kupca. Tako skrajno maloserijski avtomobili pa imajo vrtoglavo ceno in vsak od treh načrtovanih boat tailov bo predvidoma stal več kot 20 milijonov evrov.

Ta avtomobil je dolg skoraj 5,8 metra in postavlja nova merila v svetu skrajno luksuznih in namensko izdelanih avtomobilov. Rolls-Royce je pred stoletjem, ko množične proizvodnje avtomobilov še ni bilo, slovel prav po tovrstni izdelavi avtomobilov, h kateri se zdaj za zasoljeno ceno vračajo.

Foto: Rolls Royce

Boat tail bo njihov najdražji avtomobil, ob katerem se zdi phantom za pol milijona evrov povsem dobra kupčija. Izdelali bodo namreč le tri boat taile. Prvega je naročil bogat kupec, ki ima v lasti tudi skoraj sto let starega originalnega boat taila.

Uradna cena sicer ni znana, a bo predvidoma precej presegla ceno podobno zasnovanega sweptaila. Cena se tako lahko giblje blizu 20 milijonov britanskih funtov (23 milijonov evrov) in s tem bo boat tail daleč najdražji nov avtomobil na trgu.

Luksuzni zadek z dvema skritima hladilnikoma

Kabriolet z mehko platneno streho je seveda izjemen prikaz obrtnega pristopa do izdelave avtomobilov. Številne notranje sisteme si deli s phantomom, a kljub temu ima več kot 1.800 namensko izdelanih sestavnih elementov. Sedeži imajo posebno plast, ki nekaj časa odbija dežne kapljice, zelo opazen je zadek z dvema skritima hladilnikoma in vso nujno luksuzno opremo za piknik v naravi. V zadku so tako tudi dva zložljiva stola iz ogljikovih vlaken in iztegljiv senčnik.

Rolls-Royce se za take avtomobile lahko zahvali tudi prilagodljivi aluminijasti platformi, za pogon pa skrbi že dobro znani 6,75-litrski dvanajstvaljni bencinski motor z močjo 560 "konjev".

Foto: Rolls Royce

