Presenetil je favorite: nekoč le “pomagal”, zdaj zmaguje

Matic Kogej je kot dvajsetletnik zahajal v idrijsko delavnico Darka Peljhana in mu pomagal sestavljati dirkalne avtomobile. Ni bilo presenečenje, ko se je pred tremi leti v enega njih usedel še sam. Vozi brez pokroviteljev in predvsem za lastno zadoščenje, a po nedeljski zmagi v Tolminu je prvič postal vodilni voznik državnega gorskohitrostnega državnega prvenstva.

Star je 28 let in v nedeljo pozno popoldne, ko se je nebo nad Tolminom prvič tisti dan usmililo udeležencev prve avtomobilske dirke leta v Sloveniji, je presenetljivo prvič odgovarjal na vprašanja kot zmagovalec gorske dirke za državno prvenstvo. Matic Kogej je z mitsubishi lancerjem v težkih vremenskih pogojih vozil odlično in izkoristil tehnične težave obeh glavnih favoritov, Milana Bubniča (lancia delta) in Janka Čebrona (mitsubishi lancer).

“Niti v sanjah nisem pričakoval te zmage, popolno presenečenje,” je v cilju dejal Idrijčan. Tam so imeli do zdaj predvsem odlične voznike relija, trenutno pa od tam prihaja še vodilni voznik gorskohitrostnega državnega prvenstva.

Matic Kogej vozi mitsubishi lancer EVO9. To je klasični dirkalnik skupine N za reli, ki pa mu na gorskih dirkah lahko odstranijo restriktor turbinskega polnilnika. Foto: Uroš Modlic

“Kljub zmagi ostajam na realnih tleh. Ob polni konkurenci in suhi stezi bo moja realnost prva peterica,” pravi Kogej. Foto: Gregor Pavšič

Ko je bil star 20 let, je začel popoldne po službi pomagati v dirkaški delavnici večkratnega državnega prvaka Darka Peljhana. Ta je imel v Idriji na stari lokaciji lastnega avtomobilskega prodajnega in servisnega salona prostor za pripravo dirkalnih avtomobilov.

Večkrat se je lahko usedel vanje, pred tremi leti pa se je z enim od Peljhanovih mitsubishijev prvič podal na prav dirko. Bil je predvoznik na gorski dirki v Lučinah. Še vedno je glavni Peljhanov mehanik za dirkalni program, pri njemu pa je tudi zaposlen za ostale servisne storitve serijskih avtomobilov.,

“Voziti sem začel povsem za svoje veselje in užitek, tudi danes je še vedno tako. Pred dvema letoma sem se prav v Lučinah prevrnil na streho in to me je postavilo na realna tla. S takim avtomobilom je težko napadati sam vrh. Gorske dirke so vožnja na polno in tam se lahko hitro kaj zalomi. Kljub zmagi v Tolminu zato ostajam realen. Tekmeci imajo predvsem na suhem asfaltu bolj konkurenčne avtomobile in ob polni konkurenci bom lahko ciljal na kvečjemu prvo peterico,” razmišlja Kogej.

Na poti do prve zmage v Tolminu, kje je dirko zaznamovalo predvsem slabo vreme. Foto: Uroš Modlic

Predlani je bil na Gorjancih že drugi, pa nato tretji v Ilirski Bistrici. Lansko kratko sezono je končal na skupno tretjem mestu. Po zmagi v Tolminu je zdaj prvič na vrhu. Čeprav nekaterih kandidatov za vrh skupne razvrstitve na uvodno dirko ni bilo (Gregor Vouk, Matej Grudnik) in je državni prvak Bubnič končal šele kot sedmi, Čebron pa šele trinajsti, bo vodilno mesto težko zadržal.

“Sponzorjev dobesedno nimam in vozim le z lastnimi sredstvi. Če bodo organizirane vse napovedane dirke, bom težko nastopil na vseh. Prihodnji mesec si želim na Hrvaško, nato so tu Gorjanci, pa Lučine in Ilirska Bistrica. Že to bo veliko breme zame. Toda ne glede na to uživam v prvi zmagi, ki je bila lepo zadoščenje za ves trud in odrekanja. Avtomobilski šport pa je tudi nepredvidljiv in favoriti ne zmagajo vedno,” dodaja Idrijčan.