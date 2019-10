Presenečenje: Tesla spet z dobičkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je v tretjem četrtletju presenetljivo ustvarila 143 milijonov dolarjev dobička. V štirih mesecih so kupcem dostavili 97 tisoč električnih avtomobilov in v vsega 10 mesecih skoraj končali tudi tovarno Gigafactory 3 na Kitajskem. Kmalu bo padla tudi odločitev, kje bodo gradili svojo tovarno v Evropi.

Tesla je v tretjem četrtletju dostavila 79.703 električnih modelov 3, kar je 42 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na drugi strani še naprej pada prodaja večjih in dražjih modelov S in X. Dostavili so jih 17.483. Skupno je torej njihov nov avtomobil prejelo 97.186 kupcev.

Lokacijo tovarne v Evropi še iščejo

Američani so tako dosegli četrtletne prihodke v višini 6,3 milijarde dolarjev (niso najvišji do zdaj), nekoliko presenetljivo pa so ustvarili tudi 143 milijonov dolarjev dobička.

Med pozitivne kazalce sodi tovarna Gigafactory 3 na Kitajskem, ki je že skoraj končana. Zgradili so jo le v treh mesecih, tam pa bodo izdelovali avtomobile za kitajski trg. Ti tako ne bodo več imeli visokih uvoznih dajatev in bodo cenovno bolj konkurenčni.

Tesla bo leta 2022 zgradila tudi tovarno v Evropi, dogovor o lokaciji pa je sodeč po pismu vlagateljem v zaključni fazi. Evropska tovarna bo izdelovala modele 3 in Y (crossover izvedba modela 3, ki ima tudi peta zadnja vrata), slednjega bodo predvidoma v ZDA začeli izdelovati prihodnje poletje.