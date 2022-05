Prepovedali so ta oglas: to je zanimivo ozadje #video

Land Rover je posnel oglas za defenderja, sporen pa je predvsem njegov zadnji del. Ko se eden od defenderjev vzvratno bliža robu prepada, se oglasijo parkirni senzorji, opozorijo voznika in ta avtomobil zaustavi na varni razdalji od roba.

Pritožil se je pristojni organ za nadzor nad oglaševalskimi vsebinami v Veliki Britaniji. Spornost so našli v dejstvu, da parkirni senzor lahko zazna le obstoječe trde ovire za vozilom, ne pa tudi prepada oziroma praznega prostora. Zato po njihovem mnenju oglas prikazuje funkcijo parkirnih senzorjev, ki dejansko ne ostaja.

Video - sporni oglas

Pri družbi Jaguar Land Rover so pojasnili, da so senzorji zaznali manjši kamniti del pred robom prepada in da delovanje senzorjev ni usmerjeno na morebitno zaznano praznega prostora za vozilom. Agencija za nadzor oglaševalskih vsebin se s pojasnilom ni strinjala, saj naj bi bil kamnit del premajhen oziroma v oglasu preslabo viden. Čeprav je mogoče na tak način delovanje parkirnih senzorjev upravičiti, gledalcu oglasa to ni dovolj jasno ponazorjeno. Sporočilo oglasa kljub temu pozornost usmera v zaznavo prepada. Zato so ta prikazovanje tega oglasa v Veliki Britaniji prepovedali.