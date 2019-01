Preporod: francoska oblikovna revolucija za nov začetek #foto

Ne le manjša, nižja in širša od svojega predhodnika, temveč tudi oblikovno povsem prerojena nova generacija peugeota 508 je zapeljala na slovenske ceste. Nekoč družinsko usmerjen model zdaj cilja predvsem na podjetnike, ki si želijo na cesti izstopati. Francozi želijo z novim zagonom mešati štrene pri najbolje prodajanih limuzinah in v hitro padajočem segmentu v letošnjem letu prodati 150 avtomobilov.

Na slovenskih cestah bo v letošnjem letu zagotovo veliko pozornosti požel novi 508. Foto: Gašper Pirman

Novi 508 si s predhodnikom deli le ime

Peugeot je novo generacijo 508 dobro pripravil na prihajajoče izzive. Najnovejša francoska limuzina vstopa na trg v času, ko število prodanih limuzin v segmentu D strmo pada. Samo v lanskem letu je padlo za 21 odstotkov in zdaj zavzema le še 3,4 odstotka celotnega trga. Na koncu so v segmentu fizičnim kupcem prodali vsega 1.084 avtomobilov.

Prodajno se pri uvozniku zavedajo, da vodilnega volkswagen passata ne morejo ujeti, a želijo v letošnjem letu s prodanimi 250 avtomobili (150 limuzin in sto karavanov) štrene mešati pri zmagovalnem odru. Kot največje tekmece pa so poleg passata omenili še opel insignio, renault talismana, mazdo 6 in oblikovno še najbolj podobnega volkswagen arteona.

Model Prodaja 2017 Prodaja 2018 Segment D Pegueot 508 25 6 Leto 2016 3.618 (1.281 fizičnim osebam) Volkswagen passat 1.356 901 Leto 2017 3.168 (1.268 fizičnim osebam) Opel insignia 348 377 Leto 2018 2.503 (1.084 fizičnim osebam) Mazda 6 119 99 Padec 2017/2018 - 21 odstotkov Renault talisman 190 229

Kako prek pasti v nehvaležnem segmentu

Kot smo že večkrat poudarili so Slovenci že več let bistveno manj naklonjeni limuzinam in raje izberejo uporabnejšega karavana. Podobno bo tudi tukaj, kjer se bo za karavansko različico odločilo približno 60 odstotkov kupcev. Slednja bo na sončno stran Alp zapeljala šele junija, a bo po prodaji skoraj ujela limuzino.

Med glavne prednosti pri prepričevanju kupcev zagotovo sodi zunanji videz petstoosmice. Že na slovenski predstavitvi, ki je potekala v ljubljanskem BTC, so številni mimoidoči navdušeno občudovali najnovejši Peugeotov model. Številni so ga tudi fotografirali in le potrdili, da se je Peugeot odločil pravilno in izbral atraktiven zunanji videz. Tega podkrepijo drzno oblikovane sprednje (serijsko halogenske luči, ob doplačilu so na voljo polne LED-luči) in zadnje (osnovne in doplačilne prilagodljive, oboje so v tehniki LED) luči, nizka strešna linija in vrata brez okvirjev.

Gre za štirivratno limuzino s kupejevsko strešno linijo. Foto: Gašper Pirman

Zadaj so na voljo dvoji žarometi. Osnovni in doplačilni prilagodljivi, oboji so v tehniki LED. Foto: Gašper Pirman

Novi 508 je dolg 4,75 metra (predhodnik 4,83 metra), visok pa je komaj 1,4 metra (kar šest centimetrov manj kot predhodnik!). Medosna razdalja je v primerjavi s prejšnjim modelom krajša za 2,4 centimetra. Prostornina prtljažnika znaša od 487 do 1.537 litrov.

Kljub nekaterim rešitvam zadaj prostora ni na pretek

Peugeot se zaveda, da kupejevska strešna linija prinaša omejitve pri prostornosti na zadnji klopi. Tukaj trpi predvsem prostor za glave potnikov na zadnji klopi, zato so tudi zadaj vrata brez okvirjev. S tem so pridobili nekaj dodatnih milimetrov. Ker si kar nekaj kupcev takšnih avtomobilov želi imeti nameščeno panoramsko streho, ki v notranjosti vzame vsaj dva centimetra višine, so spremenili način odpiranja strehe. Stekleni del se posledično odpira navzgor, zato ni bilo treba sklepati kompromisov pri prostornosti. Je pa do kompromisa prišlo pri sami panoramski strehi - odprta je lahko le do hitrosti 90 kilometrov na uro.

V notranjosti je bistven i-cockpit

Peugeot je v avtomobil pričakovano vgradil tako imenovani i-cockpit, ki so ga pred šestimi leti prvič predstavili pri modelu 208. Sistem prinaša kompaktni volanski obroč, 12,3-palčni zaslon pred voznikovimi očmi in dodatni desetpalčni zaslon na dotik na sredinski konzoli.

Kljub športno naravnani notranjosti ima novi 508 do 32 litrov predalov in odlagalnih površin, dvonivojsko sredinsko konzolo in zadnjo klop, ki se podira v razmerju 1/3-2/3.

V notranjosti je seveda glavni atribut druga generacija i-cockpita. Foto: Gašper Pirman

Prostora za glave ni na pretek, zato znajo imeti višji potniki nekaj težav z udobjem. Foto: Gašper Pirman

Zanj bo treba pripraviti vsaj 25 tisočakov



Pri 508 so na voljo štirje paketi opreme - osnovni active (zanj se bo odločilo okoli 15 odstotkov kupcev), prodajno najuspešnejša allure in GT line ter športni GT (zanj se bo odločilo okoli deset odstotkov kupcev). Najcenejši je zato po ceniku 508 z vstopnim dizelskim motorjem 130, ročnim menjalnikom in paketom active. Zanj bo treba pripraviti vsaj 25 tisoč evrov.



Doplačilo za samodejni menjalnik znaša dva tisoč evrov, dizelski motor pa je v povprečju od dizelskega dražji za 1.600 evrov. Ob izbiri bencinskega motorja je tako cena vsaj 28 tisoč evrov. Najdražji izvedenki sta seveda tisti z oznako GT. Bencinska je še nekoliko dražja kot dizelska (37.300 proti 36.900 evrov).

Večina jih bo še vedno kupila dizel

Čeprav sta v ponudbi dva bencinska 1,6-litrska štirivaljnika puretech 180 (133 kilovatov) in 225 (165 kilovatov), se bo večina kupcev odločila za dizelski agregat. V ponudbi so kar trije - osnovni 1,5-litrski bluehdi 130 (96 kilovatov) je kot edini na voljo z ročnim menjalnikom ali samodejnim osemstopenjskim menjalnikom. Na voljo sta še dvolitrska bluehdi 160 (117 kilovatov) in 180 (133 kilovatov), oba na voljo izključno s samodejnim menjalnikom. Konec leta oziroma v prvi polovici prihodnjega leta bo na ceste zapeljal še priključni hibrid.

V osnovni različici večopravilna enota meri osem palcev, pri bolje založenih paketih pa deset palcev. Foto: Gašper Pirman

Tridimenzionalni učinek zadnjih luči - lepota, združena s funkcijo. Videlo naj bi se jih kar 150 metrov daleč. Foto: Gašper Pirman

Na voljo so štirje paketi, dva bencinska motorja in trije dizelski. Najbolje prodajani bo najmočnejši dizelski motor s 133 kilovati in paketa opreme allure ter GT line. Foto: Gašper Pirman