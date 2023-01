Preobrati pri Fordu: ta nemška tovarna v roke Kitajcem?

Ameriški proizvajalec avtomobilov je z uradnim sporočilom v Evropi napovedal odpuščanja več tisoč zaposlenih v oddelku za produktni razvoj. Nekaj sto zaposlenih bodo odpustili tudi v administraciji, večina odpuščenih pa prihaja iz Nemčije. Kot so opozorili pri sindikatu IG Metall, bi lahko nadaljnje krčenje števila zaposlenih vplivalo na proizvodnjo in povečano možnost težav pri proizvodnji modelov.

Najštevilčnejša odpuščanja v Kölnu

V Fordovem tehničnem centru Merkenich v Kölnu bi lahko brez službe ostalo 2.500 ljudi izmed 3.800 zaposlenih. V tem centru poteka razvoj za fiesto in focusa, ki ju Ford že ukinja. V celotni Evropi Ford v produktnem razvoju sicer zaposluje 6.250 ljudi. Dodatnih 700 zaposlenih oziroma 20 odstotkov delovne sile bodo odpustili še na sedežu podjetja v Kölnu. 1.200 delavcev bo ostalo brez službe še v oddelku za rezervne dele, ki ima prav tako sedež v Kölnu in oskrbuje trgovsko mrežo proizvajalca po Evropi.

Ford namerava odpuščati tudi v razvojnem centru v Aachnu, kjer večinoma razvijajo motorje na notranje izgorevanje. Enako se bo zgodilo tudi v tehničnem centru Dunton v Veliki Britaniji in na testnem poligonu Lommele v Belgiji. Za odpuščanja so se odločili, ker imajo električni avtomobili manj sestavnih delov in s tem manjšo potrebo po razvejani dobavni mreži. Prav tako bodo potrebovali manj ljudi za razvoj modelov, saj bodo v Evropi od leta 2030 prodajali izključno električne modele.

Ford je že napovedal ukinitev fieste in focusa, že nekaj let prej so ukinili model mondeo, kmalu mu bo sledil še S-max. Namesto njih bodo prodajali križance, športne terence in električna vozila. Foto: Guliver Image

Pri Fordu čakajo na prvi električni športni terenec, ki ga bodo letos začeli izdelovati v Kolnu. Foto: Ford

Fordova tovarna v roke kitajskega BYD?

Za zdaj niso potrjene navedbe o domnevni prodaji Fordove tovarne v nemškem Saarlouisu. Njena prihodnost je postala negotova, ko je Ford proizvodnjo električnih avtomobilov poleg Kolna namenil tovarni v španski Valenciji. Ford bo leta 2025 v tej tovarni, kjer je danes zaposlenih 4.600 ljudi, končal proizvodnjo focusa.

Med potencialnimi kupci nemške tovarne je celo kitajski BYD, je poročal Wall Street Journal. Predstavniki Forda so se domnevno že sestali z vodstvom družbe BYD, ki je bil lani največji svetovni proizvajalec električnih avtomobilov in priključnih hibridov.

BYD trenutno v Evropi na izbranih trgih prodaja tri svoje avtomobile, še več pa jih nameravajo ponujati v prihodnje. Na Madžarskem BYD izdeluje tudi svoje električne avtobuse.

Dve milijardi za preureditev tovarne

Ford bo zapravil približno dve milijardi dolarjev (1,85 milijarde evrov), da bo preuredil tovarno v Kölnu in jo pripravil za izdelavo električnih vozil. V njej bodo izdelovali električna vozila, ki slonijo na Volkswagnovi platformi MEB. Prvi model bo na ceste zapeljal letos, drugi prihodnje leto. V skladu z dogovorom pa bodo v prihodnjih šestih letih izdelali 1,2 milijona električnih avtov, ki slonijo na Volkswagnovi osnovi.

V svojem električnem načrtu Ford namerava v Evropi predstaviti sedem električnih modelov. V Nemčiji nameravajo zgraditi tovarno baterij in v Turčiji obrat za proizvodnjo nikljevih celic.

Ford je lani julija že posvaril pred "znatnim" zmanjšanjem delovnih mest v bližnji prihodnosti v njegovi tovarni v Valencii v Španiji in tovarni v Saarlouis v Nemčiji. Prehod na proizvodnjo električnih vozil pomeni, da bo za izdelavo avtomobilov potrebnih manj delovnih ur. Ford bo do leta 2025 prenehal izdelovati Focusa v tovarni v Saarlouisu, ki zaposluje približno 4.600 ljudi, po tem pa tam ne namerava izdelovati drugih avtomobilov. Tam bodo odpustili ali ukinili vsa delovna mesta, ostalo bo le še med 500 in 700 zaposlenih.

Sindikat svari Ford

"Če pogajanja med svetom delavcev in vodstvom v prihodnjih tednih ne bodo zagotovila prihodnosti zaposlenim, se bomo pridružili procesu. Ne bomo se zadrževali pred ukrepi, ki bi lahko resno prizadeli podjetje ne samo v Nemčiji, temveč po vsej Evropi," so na napovedano odpuščanje odgovorili pri sindikatu IG Metall.

Napovedano odpuščanje prihaja le tri leta po odpuščanjih, ko so pri Fordu napovedali ukinitev 12 tisoč delovnih mest in zmanjšali število proizvodnih obratov s 24 na 16.