Premium po japonsko: novi SUV je še bolj prefinjen

Foto: Lexus Lexus je povsem prenovil svoj osrednji model RX, ki je bil lani z 221 tisoč primerki globalno najuspešnejši model. Tako kot nedavno novo generacijo manjšega športnega terenca NX so tudi njegovega večjega brata prestavili na Toyotino platformo GA-K.

Novi RX je sicer še vedno enako dolg, so pa medosje podaljšali za slab centimeter, višina strehe je za centimeter nižja, za 1,5 centimetra so razširili kolotek spredaj in za pet centimetrov zadaj. Skupno je avtomobil štiri centimetre širši od predhodnika. Za šest centimetrov so skrajšali tudi zadnji previs. Med pomembnejšimi podatki je tudi 90 kilogramov manjša masa.

Prehod na novo platformo se kaže tudi v notranjosti avtomobila, kjer ima RX vozniški prostor zdaj urejen podobno kot novi NX. To pomeni prečiščeno okolje (sploh v primerjavi z modeloma, kot sta UX in ES) in velik 14-palčni digitalni zaslon.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Med hibridi prvič tudi uporaba turbobencinskega motorja

Izhodiščni model bo 350h, ki je samopolnilni hibrid. Pri tem modelu bo sistemska moč znašala 180 kilovatov, kar zagotavlja osem sekund pospeška do sto kilometrov na uro. Močnejši samopolnilni hibrid je 500h, kjer prvič uporabljajo 2,4-litrski turbomotor in ne 2,5-litrskega (kot v modelu 350h) atmosferskega bencinskega štirivaljnika.

Pri Lexusu bodo veliko stavili na svoj priključni hibrid 450h+, ki ima dobrih 300 "konjev" sistemske moči. Ta model prinaša dodatni elektromotor na zadnji osi in baterijo s kapaciteto kar 18,1 kilovatne ure. To naj bi zadoščalo za več kot 60 kilometrov povsem električnega dosega.

V široki ponudbi pogonov kmalu tudi električni RZ

Lexus stavi na razpršenost alternativnih pogonov, ki bodo (podobno kot pri Toyoti) segali od klasičnih samopolnilnih hibridov do priključnih hibridov in tudi povsem električnih različic. Kmalu bo na ceste namreč zapeljal tudi model RZ, ki prav tako prihaja z nove platforme.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus