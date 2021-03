"Predsedniški" mercedes: v Slovenijo jih prihaja 20, prodali bodo vse

Mercedes je deveto generacijo predsedniškega razreda S predstavil že v začetku septembra, a epidemija je pustila svoj davek in ta najnaprednejši mercedes vseh časov je na naše ceste zapeljal šele v teh dneh. Tako kot v preteklih desetletjih postavlja merila vsem tekmecem, je tehnološka sila v svetu avtomobilov in vrhunec Mercedesove izbire (če zamižimo in spregledamo oznako Maybach). V letošnjem letu bo uvozniku uspelo dobiti 20 avtomobilov, prav vse pa bodo prodali, kljub vstopni ceni od 110 tisoč evrov.

Novi razred S je opremljen s skoraj vso varnostno opremo, ki jo trenutno poznajo pri Mercedesu. Serijsko je opremljen s samodejnim zaviranjem, aktivnim tempomatom, asistenco za nenamerno menjavo voznega pasu, pomočnikom za menjavo voznega pasu, prepoznavo prometnih znakov in opozorilnikom za vozila v mrtvem kotu. Seznam dodatne opreme je skoraj neskončen, ne manjka niti aktivno vzmetenje, ki poskrbi za manj nagibanja v vožnji med zavoji, ogrevana ali hlajena držala za plastenko in druge malenkosti. S pomočjo radarja, ki zazna neizogibni bočni trk, se voznikov ali sovoznikov sedež pomakne proti sredini avtomobila. S pomočjo istega radarja se avtomobil v primeru bočnega trka samodejno dvigne, da je nalet v strukturno trdnejši spodnji del avtomobila.

V primerjavi s predhodnikom je novi razred S malenkostno večji. Medosje so podaljšali za 51 milimetrov (3.216 mm), vsa dolžina avtomobila pa se je povečala za 34 milimetrov na 5.255 milimetrov. Prav tako je za 5,5 centimetra širši in 1,2 centimetra višji. S tem se je povečala tudi prostornost potniške kabine. Potnika zadaj imata tako še za 24 milimetrov več prostora za kolena, a se je, zanimivo, za 32 milimetrov skrčil prostor za ramena. Prtljažni prostor je večji za 20 litrov in ima 550 litrov prostornine. Širša je tudi odprtina prtljažnika, kot pravijo Nemci, je zdaj dovolj široka za štiri golf torbe.

Na vprašanje, koliko vozil razreda S nameravajo prodati v letošnjem letu, je Rasto Oderlap, direktor generalnega uvoznika Autocommerce, kot iz topa ustrelil: ''Vsa." Še več, tovarno so prosili za dvig obljubljene kvote obljubljenih vozil. Tako bodo v Sloveniji zaradi velikega zanimanja namesto 12 prodali skupno 20 avtomobilov razreda S.

Volan je nekoliko debelejši, a ima vgrajeno posebno mrežico. Ta zazna dotik rok na volanu, zato med vklopljenim tempomat ni potrebno fizično premikati volana in vozilu sporočati, da voznik sledi vožnji. Foto: Gašper Pirman

Zadaj je seveda kraljevsko, tako kot se za podaljšani razred S spodobi. Foto: Gašper Pirman

Prvi avto z varnostno blazino za potnika zadaj



Varnostna blazina je v obliki črke U – osrednji del poskrbi za preprečitev poškodb, stranska izražena grebena pa ujameta glavo in preprečita nevarne premike glave vstran. Gre za povsem drugačen koncept kot pri sprednjih zračnih blazinah. Kot pravijo pri Mercedes-Benzu, se bo zračna blazina prilagodila v primeru, da zadaj sedi otrok ali pa je ta v svojem sedežu. Sočasno se bo sprožila tudi zračna blazina, vgrajena v varnostne pasove, zato bo razred S eden izmed najbolj varnih avtomobilov za potnike zadaj, če ne celo najvarnejši avto na svetu.

Na skrite kljuke se je treba navaditi

Tako kot že nekateri drugi modeli, med njimi tudi Tesla S, so pri Mercedesu uporabili skrite vratne kljuke. S pomočjo zarez v stranskih ogledalih so uspešno znižali količnik zračnega upora na samo 0.22. S tem se novi razred S uvršča med najbolj aerodinamične avte na svetu. Nanje se je treba navaditi, še posebej na njihovo malce drugačno uporabo. Potreben je namreč le kratek poteg na skrajnem koncu kljuke, druga stran kljuke se odpre nekoliko z zamikom. Kot so pojasnili na slovenski premieri, je takšen način odpiranja namenjen uporabi v mrzlih zimskih dneh, da motorček v primeru zamrznitve ni obremenjen na obeh skrajnih koncih ter se kljuke lažje in lepše odpirajo tudi v hladnih dneh.

Nova oblika ključa. Naslednji jo bo dobil novi razred C. Foto: Gašper Pirman Tridimenzionalni merilniki so prijetna popestritev za voznika

Čeprav se več kot dve tretjini kupcev v Sloveniji odloči za podaljšano različico, ki jo izkoristijo lastniki za več udobja zadaj in osebnega voznika, bodo zelo uživali tudi takrat, ko bodo sami sedli za volan. Prevozili smo nekaj deset kilometrov z različico S400d in avto zelo dobro skriva svoje centimetre.

Voznik bo vse potrebne elemente upravljal prek velikega, pokončno postavljenega zaslona na dotik. Samostoječi 12.8-palčni zaslon je nataknjen na vrh osrednje konzole, a njegovo bistvo se skriva v podrobnostih in računalniški pameti. Zaradi novega velikanskega zaslona je v primerjavi s predhodnikom 27 stikal manj, vse te funkcije so zdaj prenesene na zaslon ali pa se jih upravlja prek glasovne pomočnice.

Na vrhu armaturne plošče, tik nad zaslonom, so štirje horizontalno postavljeni zračniki, ki zamenjujejo okrogle zračnike. Armaturna plošča je, odvisno od paketa opreme, lahko opremljena še z okrasnim pravim lesom, ogljikovimi vlakni ali klavirsko plastiko z okrasnimi črtami. Za najzahtevnejše kupce je na voljo ozvočenje Burmester s 30 zvočniki in osmimi resonatorji.

Povrhu vsega so pri Mercedesu vgradili še nov volan z izboljšanimi kapacitivnimi stikali. Gre za novo generacijo volanskega obroča, ki zahvaljujoč dvoobmočni senzorski površini zazna, ali voznik drži roke na volanu. Tako vozniku ni treba s premikom volanskega obroča sistemu sporočiti, da ima nadzor nad avtom. Zdaj bo lahko imel le roke na volanu, sistem delno samodejne vožnje pa bo zaznal dotik na volanu.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Projicirni zaslon se zdi večji, kot je televizija v dnevni sobi

Nov zaslon na dotik deluje s pomočjo tehnologije OLED, zato ima bolj čiste barve, boljšo preglednost v sončnem vremenu in porabi 30 odstotkov manj energije kot manjši zaslon pri predhodniku. Na njem je naložen najnovejši operacijski sistem MBUX, ki seveda deluje s pomočjo umetne inteligence. Tokrat gre še za nekoliko bolj intuitiven sistem, deluje razmeroma preprosto, a na njegovo uporabo se je treba navaditi. Je resnično odziven in hiter, na hitrem testnem krogu nas ni zmotilo niti to, da nima fizičnih stikal za klimatsko napravo.

Razred zase je projicirni zaslon. Deluje s pomočjo navidezne resničnosti, projicira pomembne elemente na virtualni razdalji desetih metrov in ima enak vidni kot kot na televizorju z diagonalo 195 centimetrov. Njegovo delovanje resnično navduši in izboljša udobje vožnje. Osrednjemu zaslonu so se pridružili še štirje dodatni zasloni. Prvi so 12,3-palčni digitalni merilniki, druga dva sta nameščena za vzglavnike sprednjih sedežev, tretji je premična sedempalčna tablica za nadzor funkcij avtomobila z zadnjih sedežev. Zadnji trije so seveda na voljo ob primernem doplačilu.

Zaradi spremembe davka na motorna vozila cenejši kot prej

Da gre za najboljši, tehnološko najnaprednejši model in pravo admiralsko ladjo, govori že pogled na cenik. Ta ima kar 22 strani, a vse skupaj se pravzaprav začne pri 110 tisoč evrih oziroma pri 114 tisoč evrih za podaljšano različico. Pri S350d je možnost tudi štirikolesni pogon, a je cena štiri tisočake višja. Pri bencinskih motorjih sta na voljo dve različici S450 in S500, obe serijsko opremljeni s štirikolesnim pogonom, njuni ceni sta 123 in 137 tisoč evrov. Pri vseh motornih izvedenkah je treba za daljšo različico doplačati štiri tisočake. Seveda pa je končna cena odvisna od denarnice kupca, pri razredu S je meja le nebo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman