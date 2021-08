Predsednik ZDA: izdelal je drzen avtomobilski načrt

Foto: Reuters Načrti s podpisom Joea Bidna sicer ne bodo zakonsko obvezni, že danes pa jih bo ameriški predsednik potrdil. ZDA se pod njegovim predsedovanjem vračajo v globalno usmeritev elektrifikacije prometa in lovu za cilji Pariškega sporazuma, kjer so sicer pod predsedovanjem Trumpa naredili korak nazaj. ZDA se tako postavljajo ob bok načrtom Evrope in tudi Kitajske, ki že danes postaja gonilna sila avtomobilske industrije. Bidnov načrt postaja vse bolj nujen, da severnoameriška avtomobilska industrija še naprej ostane konkurenčna. Bidnov načrt so že pozdravili avtomobilski proizvajalci.

Leta 2030 bi tako delež elektrificiranih novih avtomobilov moral znašati okrog 50 odstotkov. Med ta vozila vključujejo tudi priključne hibride, vozila na vodikove gorivne celice in podobno.

ZDA v zaostanku za Evropo

Zaostanek ZDA v globalni avtomobilski revoluciji je danes velik. Lani je imelo le dva odstotka novih avtomobilov v ZDA že elektrificiran pogon, v Evropi je ta delež znašal okrog deset odstotkov. Biden bo za uveljavitev elektromobilnosti potrdil tudi 174 milijard dolarjev državne pomoči. Kar sto miljard bo namenjenih spodbudam za kupce, ob tem pa 7,5 milijarde dolarjev tudi za izboljšavo polnilne infrastrukture.