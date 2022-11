Pravi stil ne gre nikoli iz mode

Oglasno sporočilo

50 let je minilo od prvega lansiranja Honde Civic in vse kaže, da je davnega leta 1972 njen ustanovitelj Soichiro Honda odkril zmagovito formulo.

Živite polno življenje

Novi Civic enajste generacije je samopolnilni hibrid z najnovejšo hibridno tehnologijo, ki omogoča odzivnost in učinkovitost. Ima popolnoma nov dvolitrski bencinski motor z izboljšanim menjalnikom e-CVT. Hondini inženirji so opravili ogromno dela za izboljšanje počutja med vožnjo z nižjo stopnjo hrupa ter tresljajev. Vožnja je tekoča, prav nič sramežljiva glede odzivnosti in izjemno prijetna.

Oblikovan za vožnjo

Odlika Honde, da vsa vozila razvija z mislijo na to, da so ta prilagojena vozniku in ne obratno, je glavno vodilo tudi pri novem Civicu. Nasledil je vse varnostne sisteme predhodnika, aktivni tempomat in sistem sledenja voznega pasu sta nadgrajena, novost pa so prilagodljivi žarometi* ter pomočnik v prometnih zastojih.

Varnost

Honda svojo zavezo, da bo v skrbi za naš planet imela vso svojo prodajno paleto elektrificirano, jemlje zelo resno. Izjemno sta poudarjena zmanjšanje emisij in učinkovitost porabe. Tako premierno v novem Civicu predstavljamo Hondinega ECO asistenta, ki deluje tako, da v navigacijo vnesete destinacijo ter aktivirate ECO asistenta. ECO asistent nato s pomočjo navigacije predvidi vzpone in spuste na vaši poti ter na podlagi teh podatkov prilagodi način vožnje, kjer kar najbolje izkoristi električno energijo, ki je na voljo, in lastnosti terena za maksimalno regeneracijo energije ter polnjenje baterije. Na tak način varčujete z gorivom in pripomorete k manjšim izpustom.

Civic je zagotovo pojem dinamičnosti in športnosti, kar je njegova dediščina skozi vsa leta, ki pa se z vsako generacijo nadgrajuje. Ustvarjen je za voznika ter še bolj vodljiv in udoben.

Še več inovacij

Vrhunski, 9-palčni multifunkcijski zaslon z visoko ločljivostjo omogoča nadzor na dosegu roke, brezhibno povezljivost z Android Auto, Apple CarPlay in satelitsko navigacijo. Uživajte v izkušnji sinhronizirane tehnologije Civic e:HEV. Vse našteto je del Hondine filozofije – tehnologija v sinergiji s človekom.

Prilagojen vašemu življenju

Športna zasnova, ki je kombinirana z izjemno karoserijo in obliko, zagotovo privlači poglede in pozornost. Tehnologija e:HEV pa pomeni, da lahko uživamo v vseh prednostih elektrificiranega vozila – takojšna moč in linearni pospešek vas pripeljeta, kamor želite. S samopolnilnim pogonskim sklopom, ki sam proizvaja elektriko, pa se ni treba nikoli priključiti na električno omrežje – to pomeni torej največ energije in najmanj skrbi. Enostavno povedano – največ energije z najmanj truda. Novi Civic je resnično "voznikov hibrid".

Zagotovo je napočil čas, da vse to preizkusite tudi sami, kajne? Prijavite se na testno vožnjo: https://honda.si/testna-voznja/.

*samo pri opremi Advance

Naročnik oglasnega sporočila je AC - MOBIL, D.O.O. LJUBLJANA.