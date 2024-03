Pozor, Lancia obuja kultno oznako HF #foto

Lancia bo oznako HF namenila električni različici ypsilona, ki bo sicer na voljo tudi z bencinskim hibridnim pogonom. Foto: Lancia Navdušenci nad športnimi avtomobili še kako dobro poznajo povezavo Lancie in oznake HF (high-fidelity). Prvič je oznako uporabila skupina lastnikov avtomobilov Lancia na avtomobilski razstavi leta 1960 v Ženevi. Pogoj za članstvo v klubu HF je bilo lastništvo vsaj šestih avtomobilov znamke Lancia.

Tri leta pozneje je nato Cesare Fiorio ustanovil tekmovalno moštvo HF Lancia Racing Team. Prvi model s to oznako je bila fulvia coupe HF, sledila sta še modela stratos HF (1974–1978) in delta HF v več različicah. Tako z modelom stratos kot z delto so osvojili številne zmage in z delto tudi zaporedne naslove svetovnih reli prvakov v koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let.

Za oznako HF močno izboljšani ypsilon

Lancia bo oznako HF uporabila za izboljšano različico električnega ypsilona. Ta bo v različici HF dobil širše koloteke, nižje podvozje in pogon s 240 "konji". Pospešek do sto kilometrov na uro bo pod šestimi sekundami.

Izvršni direktor Lancie Luca Napolitano je ob razkritju reinkarnacije oznake HF, ki je oblikovana nekoliko bolj minimalistično kot original, napovedal tudi željo po vrnitvi Lancie v reli.

Oznaka HF je za Lancio neposredno povezana z uspehi v športu. Foto: Gregor Pavšič