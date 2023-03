Pozabite na stereotipe o enoprostornih vozilih

Oglasno sporočilo

Mercedes-Benz z avtomobilom razreda B družinam, avanturističnim parom ali pa seniorjem ponuja skupek tistega, kar predstavlja nemška premijska znamka ‒ kakovost z materiali odlične kakovosti, dinamično vožnjo, nadgrajeno z učinkovitimi in varčnimi motorji, nizke stroške lastništva in tehnologijo, ki je na voljo v najbolj prestižnih modelih znamke Mercedes-Benz.

Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz je s kompaktnim enoprostornim vozilom tudi v premijskem razredu poskrbel za pravo revolucijo. Uspeh je izjemen, saj je z avtomobilom razreda B, na katerega prisegajo družine z majhnimi ali večjimi otroki, starejši pari z vnuki in tisti, ki potrebujemo prilagodljiv avtomobil z več prostora za nabiranje življenjskih spominov na cestnih avanturah, pritegnil tudi mlajše kupce.

Tudi v prenovljeni obliki avtomobil razreda B ohranja praktičnost klasičnega enoprostornega vozila, pri čemer je v ospredju varnost, z videzom in voznimi lastnostmi pa prinaša še več iskrivosti.

Oblika za dodatno samozavest

Enoprostorna vozila smo vedno povezovali z uporabnostjo in prostornostjo, bila so kot nekakšno skladišče na kolesih. Oblika vozila ni bila najpomembnejši dejavnik. Prav to je bil glavni vzrok, da so jih avtomobilski proizvajalci zamenjali s športnimi terenci. Avtomobil razreda B tretje generacije, ki so ga pred kratkim posodobili, pa se zoperstavlja skrižanim trendom ter nadaljuje svojo pot vizije kompaktnega in uporabnega avtomobila. Že po videzu je dinamičen in prav nič škatlast, kot je nekdaj veljalo za enoprostorna vozila. Z obliko in barvitostjo, ki omogočata popolno individualizacijo, pa meri tudi na čustva kupcev.

Koeficient zračnega upora je na ravni tistega, ki odlikuje kupeje in limuzine. Vsaka poteza, ki so jo na karoseriji narisali oblikovalci, prinaša kamenček v mozaiku voznih lastnosti, vključno z manjšo porabo goriva in manj hrupa v potniški kabini. Pokončna maska in položna A-stebrička so primer zunanje značilnosti dinamične oblike, ki jo zaokrožijo velika kolesa in kromani zaključki izpušnih cevi. To je dokaz, da je tudi enoprostorno vozilo lahko privlačen avtomobil, ki pritegne pozornost mimoidočih.

Foto: Mercedes-Benz AG

Praktično enoprostorno vozilo s prilagodljivo prostornostjo

Avtomobil pri prilagodljivosti potniške kabine ne prinaša veliko novosti, dopolnjuje pa želje kupcev. Potniška kabina je izdelana ob upoštevanju praktičnosti, prostornosti in trajnosti – veliko je recikliranih materialov, ki so na otip in videz prijetni, predvsem pa kakovostni, kar je ena od glavnih odlik vozil Mercedes-Benz.

Dolga medosna razdalja v kabini omogoča veliko prostora za potnika spredaj, ki sedita na udobnih in prilagodljivih sedežih, izdelanih za daljša cestna potovanja. Udobje za kolena, ramena in glavo pa bo prijetno presenetilo tudi tri potnike na zadnji klopi.

Prilagodljiva zadnja klop, ki je deljiva po tretjinah (40-20-40), ter nizek nakladalni rob še okrepita praktičnost in velikost prtljažnega prostora. Za električno pomičnimi prtljažnimi vrati je tako odprtina, velika kar 420 litrov, ko pa se zadnji sedeži podrejo, je mogoče prtljažni prostor povečati do razkošnih 1.505 litrov. Kadar potrebujete več dodatnega prostora, prav pride poklopljiv hrbtni del sopotnikovega sedeža – ta omogoča med drugim prevoz zelo dolgih predmetov.

Vstopanje v avtomobil in izstopanje iz njega sta preprosta ter ne povzročata težav niti tistim, ki trenirajo košarko. Navdušeni bodo tudi tisti, ki radi sedijo višje, saj je preglednost na cesto odlična. Tudi skozi zadnja bočna stekla, česar bodo veseli predvsem otroci v otroških sedežih.

Foto: Mercedes-Benz AG

Notranjost povezujeta visoka tehnologija in športnost

Tehnološko naprednost avtomobila izkazujeta dva velika digitalizirana zaslona. To sta 7-palčna instrumentna plošča in 10,25-palčni glavni zaslon, ki je del standardne opreme. V okviru dodatne opreme sta na voljo dva 10,25-palčna zaslona, ki vozniku omogočata prav vse informacije, ki si jih zaželi med vožnjo. Seveda so vsi ukazi in informacije na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Trije okrogli zračniki v videzu letalskih turbin so zaščitni znak znamke Mercedes-Benz in v temi svetijo v eni od izbranih ambientalnih barv. Nov večopravilni volan z vgrajenimi drsniki iz najnovejše generacije volanov je oblečen v usnje, lahko pa je tudi ogrevan. To omogoča dober oprijem in še večji užitek v vožnji pri hitrem vijuganju med ovinki.

Foto: Mercedes-Benz AG

Kot v razkošni limuzini

Pri možnostih, kot so barva, oblazinjenje, obloge in platišča, lahko kupci izbirajo med številnimi kombinacijami. Prilagodljivost avtomobil razreda B izraža tudi s sodobno tehnološko opremo. S tem dokazuje, da ima lahko tudi kompaktni model večino sistemov, ki jih premorejo najdražji avtomobili te znamke. Z vgrajenimi tehnologijami namreč nadgrajuje temelje avtonomne vožnje, z digitalnimi kanali pa se odziva na prometne dejavnike v okolici avtomobila. Z inteligentno vožnjo je avtomobil tega razreda sposoben enako učinkovito preprečiti nezgodo kot avtomobil razreda S.

Že osnovna različica avtomobila razreda B je pomembno nadgrajena s številnimi sistemi za pomoč pri vožnji, in sicer z žarometi Multibeam LED, multimedijskima zaslonoma, volanskim obročem v usnju, sedeži z ledveno oporo, sistemom za pomoč pri parkiranju, kamero za pomoč pri vzvratni vožnji in prtljažnimi vrati s prostoročnim odpiranjem.

Tudi v manj ugodnih cestnih razmerah je vožnja sproščena in varna

Večino posodobljenih varnostnih in asistenčnih sistemov si deli z razkošno limuzino razreda S. Nadgrajeni paket Driver Assistance z upravljanjem sistema za ohranjanje avtomobila na voznem pasu in uporabo aktivnega krmiljenja poskrbi za udobno in prijetno vožnjo. Navduši tudi, kadar avtomobil vleče prikolico. Izbirni pomočnik pri manevriranju prikolice samodejno uravnava kót krmiljenja vlečnega vozila, zaradi česar je vzvratno manevriranje še varnejše in preprostejše.

Pešce in kolesarje zaznava tudi v temi in pred njimi v sili samodejno zavira. Pri parkiranju pa ne boste prezrli niti najmanjših ovir, saj pogled na okolico vozila podrobno razkriva kamera, ki omogoča 360-stopinjski pogled. Tudi parkirati zna kar sam: naprej, bočno ali vzvratno. Da bo vožnja prijetna tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah ali v temi, za odlično vidljivost poskrbijo privlačni in visokozmogljivi žarometi Multibeam LED. Ti glede na razmere vožnje, ali vozimo v naseljih s križišči, po podeželju ali v ovinek, samodejno prilagajajo dolžino in širino snopa svetlobe ter s tem poskrbijo za odlično osvetlitev cestišča in varnejšo vožnjo.

Foto: Mercedes-Benz AG

Avtomobil vas razume in se vam prilagaja

Avtomobil razreda B z inovativnim konceptom upravljanja MBUX in sodobno povezljivostjo napreduje tudi z digitalnimi sistemi. Trije načini prikaza so prenovljeni za najnovejšo generacijo sistema MBUX: možnost Classic zagotavlja vse informacije, pomembne za voznika, možnost Sporty navdušuje z dinamičnim merilnikom vrtilne frekvence, možnost Discreet pa zadržano prikazuje minimalni obseg vsebin. Skupaj s tremi načini prikaza (Navigation, Assistance, Services) in sedmimi barvnimi shemami je tako poskrbljeno za celovito in estetsko popolno izkušnjo, ki jo je mogoče prilagoditi glede na lastne želje in dane razmere. Informacijsko-razvedrilni sistem vas razume, prepozna vaše navade in se popolnoma prilagaja vašim potrebam, z vnaprej predvidenimi in obogatenimi informacijami – tudi v slovenskem jeziku.

Družinski klasik ni podlegel trendom avtomobilskega križanja

Mercedes-Benz pri kupcih avtomobila razreda B na prvo mesto postavlja mlade družine, ki jim več kot prostorski presežki pomenijo napredna varnostna oprema, digitalizacija, bolj trendovsko in športno oblikovanje, dinamične vozne lastnosti in ne nazadnje nizki stroški vzdrževanja.

Avtomobil razreda B tudi v prenovljeni obliki ostaja pravi družinski član ‒ s samozavestnim videzom, prostorno potniško kabino, ki omogoča varnost, inovativnimi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, digitalizacijo in sodobnimi pogonskimi tehnologijami. V posebni omejeni ponudbi je z bogato opremo in ob sklenitvi financiranja na voljo za 33.990 evrov.*

*več informacij

Foto: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasnega sporočila je Star Import d.o.o.