Posledice rekordnega leta: Porsche daje zaposlenim 9 tisoč evrov nagrade

Delavci iz obeh tovarn bodo ostali doma vsaj še do 14. aprila, toda Porsche se počasi pripravlja na ponoven zagon strojev. Da bo čakanje na začetek dela nekoliko lažje, pa so poskrbeli vodilni veljaki pri znamki. Zaposleni bodo namreč dobili devet tisoč evrov nagrade za uspešno delo v preteklem letu, od tega bo 700 evrov del posebnega prispevka za individualni sklad pri upokojitvi.

Za njimi je rekordno leto

Porsche je prodal 11 odstotkov več avtov kot leto prej, dvignil operativni zaslužek na 28,5 milijarde evrov in leto zaključil s 4,4 milijarde čistega dobička (3 odstotke več kot leta 2018). Če jim ne bi bilo treba plačati kazni v višini pol milijarde evrov, bi bil čist zaslužek na koncu blizu petim milijardam.

''Uspeh našega podjetja je mogoč le z delom naših kolegov. Vsi so za Porsche v lanskem letu delali z veliko mero zavezanosti. To je del naše Porschejeve kulture, da so delavci za to nagrajeni,'' je dejal predsednik upravnega odbora Werner Weresch.

Porsche: nagrado donirajte

Porsche je pred kratkim povečal donacijo za boj s pandemijo koronavirusa na pet milijonov evrov. Namenili so jih bankam hrane in podjetjem za dobavo medicinske opreme, zdaj pa Porsche prosi tudi zaposlene, da pomagajo z donacijami. Ob denarni nagradi je prišel tudi poziv s pobudo za pomoč Porschejevemu programu za donacije.

''Solidarnost je v naši družbi pomembnejša kot kadarkoli prej. Industrija, politika in družba: skupaj bomo prebrodili to koronakrizo. Porsche prevzema družbeno odgovornost. To je naša temeljna filozofija in naše razumevanje trajnostnega delovanja," je v izjavi povedal Oliver Blume, predsednik izvršnega odbora.