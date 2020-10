Porsche Inter Auto: kater so največje novosti

Oglasno sporočilo

Električni avtomobili so v letu 2020 odigrali ključno vlogo. Postajajo vse bolj praktični z daljšim dosegom in naprednejšo tehnologijo, obenem pa cenovno še bolj dostopni!

Preverite najnovejšo ponudbo električnih avtomobilov, ki so že na voljo in tiste, ki bodo v naše salone Porsche Inter Auto zapeljali v prihodnjem letu 2021!

Električni avtomobili 2020

Električni avtomobili 2020 - katera vozila so že v naših salonih:

Imate vprašanja o nakupu električnega vozila ali o polnilnicah? Pokličite nas na 031 616 918 - z veseljem vam svetujemo!

Električni avtomobili 2021

Električni avtomobili 2021, ki bodo k nam zapeljali v letu 2021:

VW ID.4 – predvidoma na voljo že spomladi 2021

– predvidoma na voljo že spomladi 2021 Škoda Enyaq iV – predvidoma na voljo že spomladi 2021

– predvidoma na voljo že spomladi 2021 Audi Q4 e-tron

Audi e-tron GT

SEAT/CUPRA el-Born

VW I.D. Buzz

VW I.D. Space Vizzion

VOLKSWAGEN ID.3 – že v naših salonih Porsche Inter Auto!

VW ID.3 - z veseljem vam sporočamo, da je povsem novi električni VW ID.3 že zapeljal v naše salone Porsche Inter Auto (Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper). Znamka Volkswagen z novim kompaktnim modelom Volkswagen ID.3 vstopa v novo ero električne mobilnosti, ki se vse bolj razvija tudi v Sloveniji! Osvojil je že veliko slovenskih voznikov, na voljo je tudi baterija kapacitete 77 kWh, ki zagotavlja doseg do 550 kilometrov (WLTP) in pa sposobnost hitrega polnjenja z močjo 100 kW – ID.3 je za doseg 290 kilometrov mogoče napolniti v le pol ure (WLTP). Novi Volkswagen ID.3 si lahko ogledate in preizkusite na testni vožnji v ID. Hub - centru mobilne prihodnosti Volkswagen (Aleja Šiška, Ljubljana).

VOLKSWAGEN ID.4 – največja novost v Sloveniji že spomladi 2021

VW ID.4 - povsem novi električni športni terenec je predstavljen! VW ID.4: znamka Volkswagen po novemu ID.3 nadaljuje s predstavitivjo nove dobe električnih vozil. V Sloveniji bo tako predvidoma že spomladi leta 2021. Volkswagen ID.4 so predstavili v najbolj priljubljenem segmentu srednje velikih športnih terencev, njegova največja aduta pa sta zmogljiv elektromotor z močjo 150 kilovatov oziroma 204 konjskih moči, medtem ko baterija velikosti 77 kWh omogoča doseg do 520 kilometrov (WLTP). Prav tako se lahko pohvali s svežim in dinamičnim zunanjim videzom ter prostorno notranjostjo.

Prva vozila bodo v Sloveniji pri Porsche Inter Auto že spomladi 2021, o vseh novostih vas bomo obveščali.

Škoda Enyaq iV - v Sloveniji že spomladi 2021

Škoda Enyaq iV - spoznajte ga na prvih uradnih fotografijah! Prvega septembra je znamka Škoda predstavila svoj prvi povsem električni SUV in s tem naredila še en korak naprej v električno dobo avtomobilov z modelom Škoda Enyaq iV. To je prvi električni športni terenec SUV znamke Škoda - podznamke iV. Škoda Enyaq iV bo tako v ponudbi skupaj z električnim mestnim avtomobilom Citigo in priključnimi hibridnimi različicami Octavia in Superb.

Prva vozila bodo v Sloveniji pri Porsche Inter Auto že spomladi 2021, o vseh novostih vas bomo obveščali. Različice, ki bodo predvidoma na voljo:

Škoda Enyaq konfigurator - sestavite si svojega!

- sestavite si svojega! Škoda Enyaq iV 50

Škoda Enyaq iV 60

Škoda Enyaq iV 80

Škoda Enyaq iV 80X

Škoda Enyaq iV R

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron - ponudba električnih avtomobilov Audi se povečuje. Le-ta v kupejevski silhueti nadaljuje modelsko serijo e-tron. Audi Q4 Sportback e‑tron je dinamičen električni športni terenec z močjo električnega motorja do 300 kilovatov.

Pomembne novosti vključujejo tudi zadnje luči, mišičaste zadnje blatnike in nevdpadljiv zadnji odbijač. e-tron Sportback je serijsko opremljen s karoserijskimi dodatki v antrancitni barvi, vendar se lahko kupci odločijo tudi za druge barve.

SEAT el-Born - električni avto SEAT

Pri znamki SEAT bodo imeli do leta 2021 v ponudbi kar 6 električnih modelov. V letošnjem letu 2020 je že bil za kratek čas na voljo povsem električni mestni malček SEAT Mii. Veselimo se pa že povsem novega električnega modela, ki se bo imenoval kar CUPRA el-Born, veliko oblikovalskih potez bo prevzel od najnovejših modelov SEAT Leon, SEAT Tarraco in SEAT Ateca.

Električne polnilnice - hišne polnilne postaje

Električne polnilnice za električna vozila MOON: pri Porsche Inter Auto vam zagotavljamo napredne rešitve za polnjenje vašega novega električega vozila! V ponudbi imamo različne hišne polnilne postaje MOON, ki so zelo preproste za uporabo, vsem pa je skupno, da izbrane polnilne postaje nudijo tudi hitro polnjenje.

Predstavljamo vam:

hišne polnilne postaje - preverite ponudbo MOON

Preverite podrobnosti električnih polnilnic moon:

ID. Hub - center mobilne prihodnosti Volkswagen (Aleja Šiška, Ljubljana)

ID. Hub - v popolnoma novem nakupovalnem središču Aleja Šiška je Volkswagen Slovenija predstavil popolnoma nov Center mobilnosti prihodnosti Volkswagen, imenovanega ID. Hub. Gre za center, ki bo predstavljal izkušnjo, napredek, nove tehnologije, dosegljivost in praktičnost novih vozil Volkswagen. V prvi vrsti je namenjen tistim, ki se z novo električno tehnologijo šele spoznavajo, iščejo nove informacije in razmišljajo o nakupu novih vozil Volkswagen. Dobrodošli so torej prav vsi!

Trenutno je razstavljen tudi popolnoma novi VW ID.3, Passat GTE, e-up!, Golf 8, tem pa se bodo v prihodnosti pridružili seveda tudi vsi ostali modeli družine ID.

VOLKSWAGEN e-Golf – najbolj vsestranski in praktični električni avtomobil

VW e-Golf - Volkswagen si z najnovejšimi električnimi modeli močno prizadeva brezemisijsko prihodnost mobilnosti. Že do sedaj pa je imel Volkswagen v ponudbi povsem električni avtomobil e-Golf.

Preverite odlično ponudbo vrhunsko ohranjenih električnih modelov VW e-Golf

Volkswagen e-Golf je povsem električni avtomobil (za razliko od različice Volkswagen GTE, ki je priključni hibrid). Volkswagen e-Golf ima vgrajen elektromotor z močjo 136 konjskih moči oziroma 100 kilovatov, ki ga poganja litij-ionska baterija velikosti 35.8 kWh (le-ta je vgrajena v tla vozila). Enostopenjski menjalnik zagotavlja pogon na sprednja kolesa. Volkswagen e-Golf ima dosega kar 300 kilometrov po standardu NEDC, kar je več kot dovolj za vse vsakdanje opravke.Volkswagen e-Golf je na videz zelo podoben kateremu koli drugemu Golfu, le da so aluminijasta platišča bolj futuristično zasnovana. Vendar celotni paket ostaja kompakten in praktičen.

Porsche Inter Auto d.o.o. je največji trgovec z novimi vozili, rabljenimi vozili in službenimi vozili znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT, Porsche v Sloveniji. Prav tako lahko pri Porsche Inter Auto opravite naslednje storitve: pooblaščeni servis vozil VW, Audi, SEAT, Škoda, registracija vozil, zavarovanje, financiranje, odkup in nakup rabljenih vozil. Poleg teh storitev pa lahko uredite tudi prijavo škode, popravilo poškodovanih vozil, odškodninski zahtevek za zavarovanja - Porsche Inter Auto je pooblaščeni servisni partner Zavarovalnice Triglav, Sava zavarovalnice, Allianz zavarovanja in Porsche Versicherungs AG podružnice v Sloveniji. Za dodatna vprašanja nas prosim pokličite na 031 616 918 - z veseljem vam svetujemo!

