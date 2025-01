Avtomobilska znamka Porsche je danes v Ljubljani položila temeljni kamen novi moderni stavbi, kakršne Porsche pod oznako Destination Center postavlja že od leta 2019. Ljubljana ga bo dobila v roku leta in pol, tako da otvoritev pričakujejo do polovice leta 2026. Naložba sega v dvomestni milijonski znesek.

Stavba bo zrasla na Verovškovi cesti v Ljubljani na približno 12.500 kvadratnih metrih zunanje površine in se bo ponašala z markantnim videzom. Zunanja odprta aluminijasta fasada z rdečimi led paneli, lastna sončna elektrarna (sončni paneli po celi strehi), dve ultrahitri DC-polnilnici s polnilno močjo do 350 kilovatnih ur in 18 standardnih AC-polnilnic s polnilno močjo do 22 kilovatnih ur, več kot 2.200 kvadratnih metrov notranjih prostorov z osrednjim delom z modularno in prilagodljivo strukturo. V njej bo prostora za devet športnih avtomobilov znamke Porsche. V delavnici, ki bo obsegala več kot 600 kvadratnih metrov, bo 15 dvigal.

Sedanji salon Porsche na Bravničarjevi cesti ostaja in se bo spremenil v Porsche Approved center za rabljena vozila Porsche.