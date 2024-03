Pomembna novost: cena bo lahko nižja, vse bo odvisno od voznika

Marca so možnost tako imenovanega eko polnjenja že uvedli pri Elektro Ljubljana. V njihovi mreži Gremo na elektriko (GME) je mogoče avtomobile na tak način polniti na 67 polnilnicah. Te so v aplikaciji posebej označene in uporabniku nudijo izbiro dveh moči polnjenja in s tem tudi dveh cenovnih tarif.

Sto kilometrov bo v povprečju cenejših za dobra dva evra

"S preklopom na eko polnjenje uporabnik dovoli, da sistem prilagaja moč polnjenja potrebam elektroenergetskega sistema, kar prinaša nižjo ceno," pojasnjujejo na Elektro Ljubljana.

Kdor bo polnil na tak način, bo za eno kilovatno uro (kWh) plačal 22, v nasprotnem primeru pa 35 centov. Pri povprečni porabi 18 kWh na sto prevoženih kilometrov bo strošek polnjenja za sto kilometrov nižji za 2,34 evra. Pri avtomobilih z višjo porabo bo razlika še večja.

Interes upravitelja elektro omrežij je vzpostavitev dinamike pri prilagajanju moči polnjenja, s katerim je mogoče učinkovitejše ohranjati ravnovesje med proizvodnjo in porabo električne energije.

Foto: Gregor Pavšič

Že do zdaj namensko šibko polnjenje v mestu, toda ne pozabite na pribitke

Marsikdo je električni avtomobil že do zdaj polnil šibkeje kot je to mogoče, kar omogočajo nastavitve v avtomobilu. Kdor je avtomobil parkiral ob ulici za več ur, namreč ni imel interesa, da se baterija prehitro napolni. Navsezadnje je s tem privarčeval za parkirnino. Če bi bila baterija prehitro polna, bi moral avtomobil tudi umakniti s polnilnice.

Teoretično je mogoče moč polnjenja spustiti tudi do enega ali dveh kilovatov, kar je komaj deset odstotkov realne zmogljivosti večine mestnih polnilnic AC ali petina tistega, kar večina avtomobilov omogoča. Večina mest ima sicer predpisano najdaljšo dovoljeno dobo parkiranja ob predpostavljenem polnjenju, vendar redki vozniki natančno označijo čas prihoda.

Toda pazite, ponudniki so na tako početje pripravljeni. Za polnjenje, daljše od treh ur, za vsako dodatno minuto polnjenja zaračunajo nekaj centov. Megatel in GME po tri cente, Petrol štiri, Moon pa 2,5 centa. Take kazni ne prištejejo ponoči. Toda že ena ura predolgega polnjenja stane torej skoraj dva evra in pol, pri štirih urah je to že deset evrov pribitka.

Foto: Gregor Pavšič

Če je voznik do zdaj s šibkejšim polnjenjem privarčeval za parkirnino, za elektriko pa je glede na moč plačal enak znesek, bo od zdaj torej drugače. Šibkejše polnjenje bo tam, kjer bo upravitelj to omogočil, cenejše.

Moč polnjenja so pri obračunu stroška že do zdaj upoštevale Implerine polnilnice (mreža Elevat), podobno kot GME pa bo svoje polnilnice z eko polnjenjem nadgradil tudi Megatel. Sprva bodo storitev nudili na 27 polnilnicah, pozneje jo bodo razširili na celotno mrežo. Cena za eno kWh bo pri nižji moči 22 centov, pri večji moči pa že 39 centov.

Petrol za zdaj dinamične cene pri javnih polnilnicah še ni napovedal, prav tako ne Moon. Na njihovih klasičnih polnilnicah AC stane ena kWh trenutno 39 centov (Petrol) oziroma 35 centov (Moon). Petrol je sicer najdražji, a za razliko od večine ostalih ponudnikov, tudi GME, Megatela in Moona, ne zaračunajo začetne pristojbine (navadno 0,5 evra).