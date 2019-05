Policija v Abu Dabiju z novim tri milijone evrov vrednim eksotom #video

Družbo mu bodo delali drugi sanjski športniki

Ferrari FF, bugatt veyron, aston martin one-77, benltey bentayga in drugi pregrešno dragi avti so že del policije v Abu Dabiju, a to ni bilo dovolj, da se ne bi odločili za nakup še enega ekskluzivnega superšportnika.

Lykan hypersport je zadnja pridobitev policije, ki bo pošteno prestrašila vse prekrškarje. Še več, zaradi brutalnih zmogljivosti - od 0 do 100 kilometrov na uro potrebuje vsega 2,8 sekunde - mu ne more uiti noben cestni dirkač. 3,7-litrski turbošestvaljnik, ki so ga izdelali pri Ruf Automobile ima 581 kilovatov in 960 njutonmetrov navora, kar je dovolj za najvišjo hitrost 395 kilometrov na uro.

Prvi avtomobil, ki so ga izdelali na Bližnjem vzhodu, je vsekakor unikatna zver, saj so izdelali vsega sedem primerkov. Vsak ima ceno tri milijone evrov. Foto: Policija Abu Dabi Foto: Policija Abu Dabi