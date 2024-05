Pohod protestnikov v tovarno Tesle in spopad s policijo #video

Pred tovarno Tesle v Berlinu je bilo spet vroče. Iz okoliških gozdnatih predelov je proti tovarni začelo hoditi okrog 800 protestnikov, ki jih motijo predvsem načrti za širitev tovarne v berlinskem predmestju Grunheide. Protestniki želijo izpostaviti tudi vpliv proizvodnje avtomobilov v drugih državah, kot sta Argentina in Bolivija, ki sta pomembni pri rudarjenju litija – ta je nepogrešljiv v avtomobilskih baterijah.

Foto: Reuters

Napadi tudi na Porsche in Audi

Protestniki so želeli vstopiti tudi v prostore Tesline tovarne, a jim je policija to preprečila. Na parkiriščih pred tovarno so s pirotehniko poškodovali nekaj novih avtomobilov.

Policija je aretirala 16 ljudi, več ljudi – med njimi tudi 21 policistov – je bilo med protesti poškodovanih. Protesti se bodo predvidoma nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. To ni osamljen primer, saj so aktivisti v zadnjem mesecu z barvami že napadli tudi pročelja nekaterih prodajnih salonov znamk Porsche in Audi.