Podatki prodaje tovornjakov v Sloveniji, ki lahko skrbijo gospodarstvo

Trg tovornih vozil je v lanskem letu v Sloveniji doživel velik padec in sicer za več kot 15 odstotkov. Slovenskim prevoznikom so tako trgovci lani prodali še dobrih 2.300 tovornjakov. Skupno na vrhu MAN, Scania in Mercedes-Benz.

Trg težkih tovornih vozil je lani v celoti padel za dobrih 15 odstotkov, padec pa so trgovci zabeležili tudi v vseh prodajnih podrazredih. To je med vlačilci (-18,3 %), tovornimi vozili (-9,7%) in tudi delovnimi vozili (-2,9%). Skupno so trgovci prodali 2.325 tovornjakov, predlani pa še 2.743. Lahko ta občuten padec prodaje napoveduje tudi novo gospodarsko krizo?

Povpraševanje po tovornih vozilih je namreč neposredno povezano s povpraševanjem na trgu in gospodarskimi kazalci. Vrednost vlačilca – ti predstavljajo približno dve tretjini celotnega trga tovornih vozil – neuradno znašajo od 85 do 95 tisoč evrov. Prikolica seveda ni vključena.

Prodaja je rasla več let, črno obdobje predvsem med gospodarsko krizo

Lanska prodaja bi sicer skoraj dosegla rekordno raven iz leta 2005, ko so trgovci v Sloveniji prodali več kot 2.800 tovornih vozil. Gospodarska kriza je nato popolnoma razbila ta trg, saj se je prodaja v enem letu zmanjšala skoraj za štirikrat. Predvsem od leta 2014 je prodaja spet stalno rasla in šele lani spet občutneje upadla.

Gibanje prodaje tovornih vozil v Sloveniji:

Prodaja tovornih vozil: 2019 2.325 2018 2.743 2017 2.409 2016 2.410 2015 1.918 2014 1.487 2013 1.188 2012 1.102 2011 1.401 2010 888 2009 686 2008 2.564 2007 2.802 2006 2.034 2005 1.394

Foto: MAN

Skupno na vrhu MAN in Scania

Med posameznimi znamkami v celotnem segmentu tovornih vozil na vrhu ostajata MAN in Scania, ki sta imela lani več kot 20-odstotni tržni delež. Oba sta tudi občutneje povečala tržni delež iz leta 2018, tržni delež sta v manjši meri izboljšala tudi Mercedes-Benz in Renault.

V podrazredu vlačilcev je sicer najuspešnejša Scania (27 odstotkov trga), med tovornimi vozili pa Mercedes-Benz (29 odstotkov trga), med delovnimi vozili pa MAN.

Skupni tržni deleži znamk tovornih vozil v Sloveniji: