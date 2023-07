Pocenitve za rekorde, koliko pa Tesla zdaj še zasluži?

Tesla je razkrila svoje poslovne rezultate za drugo četrtletje. Podatki so zanimivi z vidika razkritih prodajnih lestvic za evropski avtomobilski trg, kjer je Teslin model Y kot prvi električni avtomobil na polovici leta zasedel prvo mesto.

Poslovna matematika Elona Muska

Odlični prodajni rezultati so seveda posledica tudi pocenitev avtomobilov v začetku leta. Elon Musk je takrat napovedal, da želi Tesla povečati svoj prodajni izkupiček, in to tudi na račun nižjih dobičkov družbe. Pri tem se Američani igrajo s pravim kompromisom prodaje, dobička in posledične vrednosti na borzi. Do zdaj se je poslovna matematika Musku odlično izšla.

Tesla je v drugem četrtletju imela skoraj 25 milijard (24,9 milijarde) ameriških dolarjev prihodkov, prodajna marža pa je prvič do zdaj padla pod deset odstotkov (9,6 odstotka). V primerjavi z drugim četrtletjem lanskega leta so prihodke povečali za 47 odstotkov, izkupiček pa je za Teslo nov rekord na četrtletni ravni. Iz avtomobilskega sektorja je Tesla dobila 21,2 milijarde prihodkov.

Tesla je v drugem četrtletju sicer skupno izdelala 479 tisoč avtomobilov in jih kupcem dostavila 466 tisoč. To je bil zanje spet novi četrtletni rekord.

Prvi izdelani serijski cybertruck - kako pomemben bo za prihodnje dobičke Tesle? Foto: Tesla

V treh mesecih zaslužili 2,7 milijarde dolarjev

V zadnjih treh mesecih je Tesla zaslužila 2,7 milijarde dolarjev. To je 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in tudi več kot v prvem četrtletju letošnjega leta (2,5 milijarde dolarjev). V prvih treh mesecih leta je prodajna marža padla s 16 na 11,4 odstotka, zdaj se je, kot že rečeno, ustavila pri 9,6 odstotka. Pri Tesli so za zdaj očitno zadovoljni z maržo okrog desetih odstotkov. Dobiček je bil v drugi polovici lanskega leta tudi že višji od treh milijard dolarjev.

Bo cybertruck še povečal dobičke?

Med pomembnimi dejavniki za Tesline dobičke bo v roku enega leta tudi novi model cybertruck. Električni poltovornjak bo cenovno spadal v višji rang kot model Y, in čeprav bo proizvodnja bolj zapletena, bo predvidoma prinašal višje zaslužke. Ko se bo prihodnje leto za to vozilo začela polna proizvodnja, nameravajo letno prodati od 250 do 500 tisoč cybertruckov.