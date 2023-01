Po treh letih le dobre novice za Čehe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh letih padanja proizvodnih številk so jih lani na Češkem dvignili. Foto: Škoda

Na Češkem je lani proizvodnja novih avtomobilov zrasla za deset odstotkov, in to kljub še vedno trajajočim posledicam epidemije, pomanjkanju čipov in energetski krizi.