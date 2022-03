Po okusu Evropejcev: manj divji videz in nov motor za civica #foto

Pri Hondi so kljub oznaki nova generacija le malenkostno posodobili svojega civica, ki je poleg manjših vizualnih sprememb zunaj in znotraj dobil še nov hibridni pogon. Le ta bo na voljo le v Evropi, kjer se je Honda zavezala, da bo imela v svoji modelni paleti pri vseh svojih modelih na voljo elektrificirani pogon.

Enajsto generacijo civica bo v Evropi od jeseni dalje poganjal le še motor z že poznano oznako e:HEV. Gre za kombinacijo dvolitrskega bencinskega motorja z dvema elektromotorjema, sistemska moč se ustavi pri 135 kilovatih in kar 315 njutonmetrih navora. Kot pravijo pri Hondi bo motor po podatkih WLTP v ozračje izpustil manj kot 110 gramov ogljikovega dioksida na prevožen kilometer. K sreči divji civic type R ostaja. Za zdaj uradnih podatkov še ni, a kot pišejo nekateri mediji bo ohranil dvolitrski prisilno polnjeni bencinski motor z 235 kilovati.

Zunanja podoba sedaj bolj po vzoru Evropejcev

Tokrat pri Hondi niso drastično spremenili videza novega civica. Oblikovalci so premaknili stranska ogledala na vrata in za boljšo vidljivost pomaknili stebriček A naprej. Na nosu je sedaj bistveno manjša maska hladilnika, zadek je za nekaj centimetrov širši in je dobil tudi drugačna zadnja žarometa. Strešna linija je nekoliko potegnjena proti zadku in od tam je izginil velik usmerjevalnik zraka. Daljše je tudi medosje, za 3,5 centimetra.

Notranjost po vzoru drugih modelov

Sodeč po fotografijah sta imela na podobo potniške kabine velik vpliv nova HR-V in jazz. Gre za minimalistično oblikovano armaturno ploščo z nekaterimi fizičnimi stikali. Hvalimo uporabo vrtljivih fizičnih stikal za klimatsko napravo. Na sredini armaturne plošče je satovje, ki se prepleta z zračniki in se zaključi pod prostostoječim 7-palčnim zaslonom na dotik oziroma pri bolje opremljenih različicah bo zaslon 9-palčni. Slednji ima vgrajena sistema Apple Carplay in Android Auto. Vozniku bodo na voljo tudi 10,2-palčni digitalni merilniki.

Zaradi daljšega medosja imajo potniki na zadnji klopi 3,5 centimetra več prostora za kolena, večja zadnja stekla pa izboljša počutje in pogled iz avtomobila. Pri Hondi še pravijo, da so za 19 odstotkov izboljšali togost karoserije, zato bo vožnja boljša in krmiljenje natančnejše. Dodali so tudi več izolacije, kar prinaša manj hrupa v notranjosti in zmanjšali vibracije, ki se prenašajo v potniško kabino.

Civice so do leta 2019 proizvajali v Veliki Britaniji, zdaj pa bo za Evropo proizvodnja stekla v tovarni Yorii na Japonskem.

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda