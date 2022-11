Po Kitajcih prihajajo še Turki: iz tovarn prvi Erdoganovi avtomobili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 99. rojstnem dnevu turške republike so pri mestu Gemlik uradno odprli tovarno avtomobilov povsem turške znamke TOGG. Že zdaj registrirano sestrsko podjetje v Stuttgartu v Nemčiji napoveduje evropsko širitev znamke, ki za zdaj napoveduje dva električna avtomobila in je že trn v peti turški opoziciji.

Lastna avtomobilska znamka je vsedržavni projekt Turčije in predsednika Erdogana, ki ga prihodnje leto čakajo nove volitve. Rojstvo znamke zato turška opozicija že danes Erdoganu očita kot predvolilno potezo, saj bodo več kot očitno v času volitev prvi turški avtomobili že vozili po cestah.

Turčija, ki je tradicionalno gostila več tovarn tujih avtomobilskih proizvajalcev - nazadnje je gradnjo nove tovarne zaradi Erdoganove sporne politike odpovedal Volkswagen -, se bo zapisala na evropski avtomobilski zemljevid.

Prvi športni terenci iz tovarne v Gemliku bodo na cestah v prvi polovici prihodnjega leta. Foto: TOGG

Ime znamke TOGG je okrajšava za skupno podjetje Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ki ga sestavljajo velika turška podjetja Anadolu Group, BMC, Kıraça Holding, Turkcell in Zorlu Holding. Sestava je zanimiva, saj so med njimi tako vodilni turški telekomunikacijski operater Turkcell kot tudi največji trgovec z rabljenimi avtomobili, podjetje BMC. Predsednik družbe TOGG bo Gürcan Karakas.

Tovarno so odprli na 99. rojstni dan turške republike pri mestu Gemlik v provinci Bursa. Na slovesnosti je bil seveda tudi Erdogan, opozicijskih politikov pa na dogodku ni bilo. Zagnali so proizvodnjo predserijskih avtomobilov, ki bodo sicer na ceste v serijski različici zapeljali že v prvih mesecih prihodnjega leta.

Na preizkusu prvih predserijskih vozil ni manjkal turški predsednik Erdogan. Foto: TOGG

Do leta 2030 milijon avtomobilov iz Gemlika v Turčiji

V Gemliku bodo ob zagonu polne proizvodnje zaposlili do 4.300 ljudi, letno pa bodo lahko izdelali 175 tisoč avtomobilov. Do leta 2030 želijo Turki izdelati milijon avtomobilov znamke TOGG, v katero bodo navedeni partnerji skupno vložili tri milijarde evrov.

Mesto Gemlik leži slabih 30 kilometrov od mesta Bursa. Tamkajšnje pristanišče je eno najpomembnejših uvoznih pristanišč v Turčiji, mesto pa je znano predvsem po proizvodnji oliv in brezcarinskem trgovinskem območju. Župan mesta je Uğur Sertaslan, ki prihaja iz opozicijske Republikanske ljudske stranke, najstarejše politične stranke v Turčiji. Njen ustanovitelj je bil leta 1923 Mustafa Kemal Atatürk, ki je bil tudi prvi turški predsednik.

Po športnem terencu in limuzini načrtujejo Turki še karavanski in kombilimuzinski avtomobil, nato pa še celo električni kabriolet. Foto: TOGG

Prodajni apetiti tudi v Nemčiji, kmalu pa tudi v celotni Evropski uniji

Avtomobili TOGG so sicer vseturški projekt, a prodajni načrti več kot očitno segajo tudi čez državne meje. Prav nič ni presenetljivo, da bodo mednarodno širitev začeli v Nemčiji. Uradno so že odprli evropsko centralo v Stuttgartu (TOGG Europe), je poročal nemški Auto Motor und Sport.

Po Nemčiji bosta očitno sledili Francija in Italija, nato pa tudi druge države Evropske unije. Turki so znamko TODD že registrirali tudi v ZDA, na Kitajskem, Japonskem, v Južni Koreji in celo Rusiji.

Na ceste najprej električni SUV

Turki bodo pri zagonu lastne znamke izkoristili potencial električnih pogonov, s katerimi je nove znamke preprosteje postaviti na cesto. Za zdaj sta v načrtu električna limuzina in športni terenec, ki bosta izhajala z iste modularne električne platforme. Glede na velikost baterij bo uradni doseg dobrih 300 oziroma 500 kilometrov. Na polnilnicah DC bo mogoče, v idealnih pogojih, baterijo 80-odstotno napolniti v pol ure. Turčija sicer poleg zagona tovarne načrtuje širitev polnilne infrastrukture za električna vozila.

Za zunanje oblikovanje avtomobilov so poskrbeli pri italijanski Pininfarini. Turki obenem napovedujejo digitalizirano notranjost, saj bodo imela vozila lahko tudi do šest zaslonov in možnost digitalnih stranskih ogledal.