Po 30 letih v Monaku zaprli najslavnejši lokal #foto

Po 30 letih so v Monaku zaprli Stars’N’Bars, ki je bil eno izmed središč zabavnega življenja v kneževini, obiskali pa so ga zvezdniki od Michaela Jordana do Michaela Schumacherja.

Leta 1993 sta v Monaku, tik ob slavni marini na ulici Quai Antoine 1er, Didier Rubiolo in Kate Powers odprla restavracijo Stars’N’Bars. Uvedla sta drugačen pristop do gastronomije v kneževini, prijaznejši do družin, večji poudarek sta namenila tudi ameriškemu tipu hrane. S sproščenim vzdušjem in dostopnim razmerjem med cenami in kakovostjo hrane je njuna restavracija postala velik hit.

Brezplačni koncert Princea je bil šele začetek

Leto po odprtju jima je Prince pripravil brezplačen koncert, kar je le še povečalo odmevnost. V naslednjih desetletjih je te prostore obiskalo na stotine zvezdnikov. Še prejšnji teden je sprehod skozi prostore Stars’N’Bars ponudil vpogled v številna slavna imena, ki so ga nekoč obiskala.

Lokal, postavljen le streljaj od ovinka La Rascasse monaške steze formule ena, je s svojimi vitrinami prežet s športnim, še posebej avtomobilskim vzdušjem. V vitrinah je zagotovo več kot sto izvirnih dirkaških kombinezonov in čelad, športnih dresov, Mclaren je v prostor pripeljal celo dirkalnik formule ena in podobno. Prostor na 1.800 kvadratnih metrih je resnično prežet s tridesetletno zgodovino kraja.

Po smrti Powersove je lastnik ostal sam

Od prejšnjega petka so vrata lokala zaprta. Nenadna smrt Powersove lani je Rubiola prisilila k tej odločitvi, svoje so prispevale tudi, vsaj neuradno, visoke mesečne izgube. Letno so sicer gostili pol milijona gostov in še lani sta imela velike načrte za prihodnost. Po koncu prisilnega zaprtja v obdobju epidemije covid-19 sta začela ustanovitelja spodbujati zdrav način življenja, dodala sta več izbire za vegane, namesto kokakole sta začela ponujati organsko sodavico iz Bordeauxa, tudi pivo iz Nice, slaščice iz Monaka in podobno. Prednost sta dala lokalnim dobaviteljem in gojila lastno zelenjavo na vrtu sredi Monaka.

Prostor bo zdaj dva meseca zaprt, Rubiolo pa kuje nove načrte in restavracijo z vsaj trikrat manj dnevnimi gosti.

Burna zgodovina Stars’N’Bars:

