Peter Prevc in Porsche Ljubljana nadaljujeta dolgoletno sodelovanje!

Ker Peter Prevc ogromno časa preživi na cesti, mu prevozno sredstvo oziroma avtomobil prav gotovo pomeni nekaj več. Povsem novi Volkswagen Arteon Shooting Brake mu bo pri tem nedvomno izpolnil vse zahteve!

Pri Porsche Ljubljana že vrsto let podpirajo športnike in jim stojijo ob strani. Vse od leta 2013 so osebni sponzor Petru Prevcu, kar si seveda štejejo v čast. Z največjim veseljem podpirajo mlade upe na poti do športnih uspehov ter na ta način skrbijo za odlične zgodbe. Zdaj, ko potrebuje avto tudi za družinsko življenje, so mu z veseljem priskočili na pomoč. Veseli so odličnega sodelovanja, saj podpirajo tako športni kot tudi družinski način življenja!

Vodja prodaje znamke Volkswagen pri Porsche Ljubljana, g. Miran Žerjav, je Petru Prevcu predal avtomobilske ključe, mu ob tej priložnosti čestital in zaželel veliko srečno prevoženih kilometrov.

Peter Prevc, ste vrhunski športnik in veliko časa preživite na cesti. Kaj vam je v avtu najbolj pomembno?

Avto mora ponujati voznike vse skupaj. Mora biti udoben, da se med vožnjo ne počutiš slabo. To je zdaj, ko sem že malo starejši, najbolj pomembno (smeh, op. a.). Ko sem doma, se vozim s svojim avtom, na tekmah pa večinoma s kombijem, tako da mi ni treba toliko voziti. V kombiju se lahko udobno namestim na več sedežev, in je malo drugače. Doma pa mora biti avto tak, da se na avtocesti lepo pelješ.

Ali avto kdaj doživljate za zabavo?

Trenutno ne. Za zabavo je bilo bolj takrat, ko sem naredil izpit. Takrat je bilo še zanimivo malo dirkati. Smo šli kdaj tudi na Grobnik, kjer smo si izposodili avto in odpeljali kakšen krog, ali na gokarte. Zdaj sem to prerasel. Predvsem mora avto služiti meni, ne jaz njemu.

Kot vrhunski športnik morate biti tudi izjemno pogumni. Kakšni pa ste na cesti?

Na cesti so me policisti kar umirili (smeh, op. a.). Pred kakšnima dvema letoma sem skoraj vsak mesec dobil kazen zaradi prehitre vožnje. Nato sem ugotovil, da je na koncu le nekaj minut razlike, če se peljem 150 ali 160 kilometrov na uro, zato je moja vožnja zdaj veliko bolj umirjena.

S Porsche Ljubljana sodelujete že kar nekaj časa. Je vaš dolgoletni osebni sponzor in zato že nekaj časa vozite Volkswagnove avtomobile. Kateri model ste vozili do zdaj?

Res je. Od nekdaj vozim avtomobile znamke Volkswagen, zato se zahvaljujem za sodelovanje s Porsche Ljubljana. Do pred kratkim sem imel passate, zdaj pa imam avtomobil Arteon Shooting Brake.

Kateri model znamke Volkswagen vozite zdaj?

Pri Porsche Ljubljana sem pred kratkim v uporabo prevzel popolnoma nov model iz ponudbe znamke Volkswagen. To je seveda športni Arteon Shooting Brake. Prva stvar, ki me je zagotovo navdušila, je zunanji videz, ki je izjemen in športen. Presenetila me je tudi notranjost, ki je presenetljivo udobna in prostorna, izpostavil pa bi še napredno digitalno tehnologijo, kot so recimo digitalni merilniki Digital Cockpit Pro, eleganco, videz in prostornost na zadnjih sedežih. Nekajkrat sem se peljal zadaj in bi se kar lahko navadil (smeh, op. a.). Tudi prtljažnik je presenetljiv, saj je ogromen. Pet vrat reši veliko stvari. Zelo rad imam, ko ni treba vsega zlagati.

Kakšnega Arteona pa vozite? Je štirikolesni pogon za vas obvezen?

Dizelskega z 200 "konji" in štirikolesnim pogonom. Predvsem zaradi nizke porabe in še vedno izjemne moči. Štirikolesni pogon 4MOTION je zame res nepogrešljiv. Ampak ne zato, ker bi se toliko vozil po snegu, temveč zaradi udobja, na katero sem se navadil s pogonom 4MOTION. Hitro lahko speljuješ, in v ovinkih, ko "stopiš na plin", se mi zdi, da je občutek veliko boljši. Ko se enkrat tega navadiš, ne želiš več ničesar drugega. Enako velja za avtomatski menjalnik.

Kaj vam je pri avtomobilu najbolj pomembno, kaj vse mora imeti?

Imeti mora avtomatski menjalnik, biti mora udoben in imeti dovolj velik rezervoar, da ni treba na tri dni točiti goriva, pa električne pripomočke ... Tiste, že čisto osnovne, kot je ESP. Brez tega bi se težko znašel, glede na to, da sem imel te pripomočke vedno v avtu. Tudi zvočniki morajo biti dobri, in sicer takrat, ko si zaželiš dobre glasbe, da ni hreščanja (smeh, op. a.),

Glasba ima pomembno vlogo v našem življenju. Povezujemo jo s posebnimi trenutki, izkušnjami in ljudmi. In ker nas spremlja na vsakem koraku, je z nami tudi med vožnjo v avtomobilu. Kakšno glasbo največkrat poslušate?

Ko sem za volanom, je DJ največkrat kar sovoznik, in si nato on izbere najljubšo glasbo.

Katere Volkswagne ste imeli do zdaj?

Ko sem naredil izpit, sem kupil Passata, potem pa še Passata Alltracka. Odkar me je pod okrilje vzelo podjetje Porsche Inter Auto, sem imel Golfa, Passata in Arteona. Vozil sem tudi veliko drugih modelov. Med drugim sem preizkusil Tiguana, ki si ga je nato kupil moj oče. Peljal sem še Pola, Upa in električnega Golfa.

Torej ste kar "malo Volkswagnova družina"?

Da, že od nekdaj. Oče je imel Sharana s turbodizelskim motorjem, ki je bil praktično neuničljiv. Z njim je prevozil več kot 300 tisoč kilometrov, od tega je naredil veliko kilometrov po ne ravno prijaznem terenu (smeh, op. a.).

Avtomobili so v zadnjih letih močno napredovali, postali so bolj varni in pametni. Eden od naslednjih korakov je avtonomna vožnja. Kako gledate na prihodnost, v kateri bodo avtomobili vozili sami? Si tega želite, ali mislite, da bi pogrešali vožnjo?

Mislim, da tudi takrat, ko se bo avtonomna vožnja uveljavila, avtomobili ne bodo narejeni samo za tovrstno vožnjo, tako da bomo lahko še vedno prevzeli nadzor. Mislim pa, da bi se lahko s to vožnjo spalni čas podaljšal, saj bi na poti v službo v avtu lahko opravil vse rituale, ki jih opraviš doma. Po tej strani bi bil to pravi luksuz. Služba bi se lahko začela že, ko bi se usedli v avto.

Med prvimi v Sloveniji ste preizkusili električnega VW ID.3 Kakšni so prvi vtisi?

Všeč mi je, ker je kompakten, igriv in zelo vodljiv. Všeč mi je tudi to, da premore kar nekaj dosega in je kot tak zares idealen za vse mestne vožnje ter tudi za daljše poti. Zares me je navdušil z vsem!

Ste že razmišljali, da bi uporabljali električni avto za svoje potrebe?

Elektrifikacijo pozdravljam, čeprav se mi ta tehnologija za zdaj zdi precej draga. Poleg tega bi se moral navaditi, da bi vsakič, ko bi prišel domov, priključil avtomobil. Ko se bodo dosegi povečali, bo to to − čeprav ima že zdaj avto veliko dosega. Všeč mi je tudi, da ima električni motor ves čas popolni izkoristek.

