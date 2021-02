Pet glavnih poudarkov novega ljudskega mercedesa #foto

Mercedesov razred C je globalno najbolje prodajani model znamke in pri nas gleda v hrbet le razredu B, zato so Nemci poskrbeli za vsako najmanjšo podrobnost, ki mu bo pomagala v boju z BMW-jevo serijo 3 in audijem A4. Peta generacija je prevzela najnovejši oblikovni jezik znamke, v notranjosti ogromen zaslon na dotik, drugo generacijo pametnega glasovnega upravljanja s podporo umetne inteligence, na voljo bodo izključno štirivaljni motorji in pridobil je nekaj milimetrov, zato je bolj prostoren predvsem na zadnji klopi. Naročila bodo pri Mercedesu odprli konec marca, kmalu zatem pa bodo prvi avtomobili tudi na slovenskih cestah.

Mercedes je zgodbo o razredu C uradno pričel pisati z modelom s kodnim imenom W201 leta 1982, manj posredno pa se je zgodba pričela še nekaj let prej z modelom 190. V zadnjih štiridesetih letih so prodali več kot 10,5 milijona tega modela, pred peto generacijo pa čaka težka naloga v boju z vse bolj priljubljenimi športnimi terenci. Ne le pri drugih znamkah, tudi Mercedes v zadnjih letih stavi na terence, ki postajajo prodajno močno žezlo. Torej, s čim bo poskušal preseči svoje predhodnike?

1. Ročni menjalnik odhaja v pokoj

Velika novica pri motorni ponudbi je odhod vseh šestvaljnikov, ki jih bodo nadomestili elektrificirani štirivaljniki. Prav vsem motorjem Prvič samo štirivaljni motorji in prvič brez ročnega menjalnika. Foto: Mercedes-Benz bo v neki meri pomagala električna energija in prav vsi bodo imeli štiri valje. Kar se je napovedovalo že dolgo je sedaj postalo realnost - tudi vstopne različice bodo opremljen z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom, tistih nekaj maloštevilnih kupcev pa je ostalo brez ročnega menjalnika.

Pri bencinarjih bo tako na voljo C200 z 1,5-litrskim motorjem z 150 kilovati in blago hibridnim sistemom ter možnostjo štirikolesnega pogona. Vstopni C180 bo na voljo izključno s pogonom zadaj, 1,5-litrski motor pa bo imel 125 kilovatov in prav tako blago hibridni sistem.

V tem segmentu dizelski motor igra pomembno vlogo, zato ni presenečenje, da so na voljo kar trije različni dvolitrski motorji. C200d, C220d in C300d - vsi s tehnologijo blagega hibrida in močjo 120, 147 in 195 kilovatov. Za najbolj ekološko usmerjene kupce bo na voljo še priključni hibrid C300e z dvolitrski bencinskim motorjem in elektromotorjem. S pomočjo baterije z zmogljivostjo 25,4 kilovatne ure bo voznik po podatkih tovarne prevozil tudi do 100 električnih kilometrov. Skupna sistemska moč se ustavi pri 230 kilovatih in 550 njutonmetrih navora.

2. Več prostora predvsem zadaj

Razred V je v dolžino zrasel za 6,5 centimetra in je centimeter širši kot predhodnik. Z nekoliko znižano linijo strehe je postal elegantnejši in še aerodinamično učinkovitejši. Kljub nižje postavljeni strehi naj bi bilo več prostora za glave potnikov, tako spredaj kot tudi zadaj bodo imeli potniki več prostora za ramena in komolce. Na račun 25 milimetrov daljše medosne razdalje so potniki zadaj pridobili še nekaj milimetrov za kolena.

Praktičnost pri limuzini ostaja nespremenjena saj ostaja prtljažni prostor z 455 litri enako velik. Drugačna zgodba je pri karavanu, ki ima 490 litrov velik prtljažnik oziroma 1.510 ob podrti zadnji klopi kar je 30 litrov več kot prej.

Ekran je nagnjen k vozniku za boljšo preglednost. Drugačno podobo imajo tudi prezračevalne šobe. Foto: Mercedes-Benz

3. Druga generacija MBUX

V cenejših paketih bo na sredinski konzoli manjši 9,5-palčni zaslon na dotik in 10,15-palčni merilniki, bolje opremljene različice pa bodo opremljene z 11,9-palčnim zaslonom na dotik in 12,3-palčnimi digitalnimi merilniki. Velika novost je prihod druge generacije pametnega osebnega pomočnika, ki deluje s podporo umetne inteligence.

Razred S je bil prvi, ki je pridobil to novost, razred C bo drugi mercedes s tem sistemom. Med pomembnejše tehnološke novosti sodi tudi digitalni osvetlitveni sistem, ki projecira navigacijska navodila, opozorilne znake na cesto pred vozilom. Žarometi imajo ločjivost kar 1,3 milijona pikslov, z njihovo pomočjo se luči hitreje prilagajajo razmeram na cesti in ne slepijo nasproti vozečih voznikov.

4. Oblikovna nadgradnja brez ostrih linij

Karavan ima 30 litrov večji prtljažnik kot prej. Foto: Mercedes-Benz Nismo pričakovali oblikovne revolucije in Mercedes je naša predvidevanja potrdil. W206 oblikovno sledi linijam razreda A, E in S, zato ima krajše previce, nekoliko bolj kockast sprednji del in drugačno oblikovane žaromete. Proporci ostajajo prepoznavno podobni, ekipa Roberta Lešnika pa je zunanjo podobo dvignila na nov nivo. Nekoliko nazaj so pomaknili stekleni del in na pokrov motorja dodali dve izboklini.

Linije in druge zareze so praktično izničili ter poudarili bočno linijo, ki daje avtomobilu nov značaj. Tako kot pri drugih modelih je podoba sprednje maske odvisna od paketa opreme. Pri bolje opremljenih paketih je dodan krom in vsadki v obliki diamantov.

5. Nadgradnja namenjena izboljšanju udobja

Inženirji so kar dodobra zagrizli v delo in izboljšali štiri točkovno vzmetenje spredaj in več točkovno zadaj. S tem so še izboljšali vozne lastnosti, zmanjšali hrupnost in povečali udobje. Serijsko je vgrajeno zračno vzmetenje na zadnji osi pri priključnemu hibridu, pri običajno gnanih modelih pa bo na voljo opcijsko športno vzmetenje in pametno vzmetenje, ki se nenehno prilagaja voznih razmeram. Tako kot razred S je tudi tukaj na voljo krmiljenje zadnjih koles. Naklon se spreminja do 2,5 stopinje - pri hitrosti do 50 kilometrov na uro se zadnja kolesa obračajo v isto smer kot sprednja, nad to hitrostjo pa v obratno smer. S tem je za 43 centimetrov zmanjšan tudi rajdni krog.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz