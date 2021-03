Padla je odločitev: dva renaulta bosta (tudi) mitsubishija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitsubishi se bo Evrope oklenil z dvema “Renaultovima” avtomobiloma in lastnim modelom eclipse cross.

Pri Mitsubishiju so razkrili nekaj novih podrobnosti glede prisotnosti na evropskem avtomobilskem trgu. Lani so zamrznili razvoj in uvoz novih generacij svojih avtomobilov za Evropo. Ta zamrznitev je še vedno v veljavi, je poudaril predsednik družbe Takao Kato.

Toda Japonci bodo izkoristili povezavo z Renaultom in Nissanom (43 odstotkov Mitsubishija ima v lasti Nissan, pri tem pa je 43 odstotkov lastništva v rokah Renaulta). Tako bodo kupcem lahko ponudili dva “sestrska” modela na osnovi Renaulta. Za zdaj še ni znano, katera bosta ta dva modela. To najverjetneje ne bo v Mitsubishijevo obleko odeti renault kadjar, saj bo Mitsubishi v Evropi še naprej prodajal model eclipse cross. Japonci bodo svoja vozila predvidoma izdelovali v Renaultovih tovarnah v Franciji.